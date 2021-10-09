عجينة الفطائر الهشة لكل الحشوات حلو وحادق بحشوة مميزة ولذيذة

عجينة الفطائر الهشة ، من ألذ وأشهى المعجنات والمخبوزات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لقوامها الهش، ولمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، كما تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات متوفرة لديها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة الفطائر الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات عجينة الفطائر الهشة

تتكون عجينة الفطائر الهشة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بياض بيض.

كوب وربع حليب.

65 مل زيت.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

كيلو دقيق.

كوب ماء أو أكثر حسب حاجة العجين.

3 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

مقادير الحشو

مقادير الوجه

صفار بيض+ خل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة الفطائر الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه بياض البيض والحليب والزيت والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الزبادي ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق ونخلطهم جيداً، ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضع على الوجه القليل من الزيت، ثم نغطي العجينة ونتركها حتى تختمر جيداً.

ثم نضيف إلى العجينة زبدة، ثم نخلطها جيداً بالعجينة، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نتركها مرة ثانية لمدة 10 دقائق لكي ترتاح.

ثم نشكل العجينة إلى كور متوسطة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم أثناء الحشو.

بعد ذلك نفرد كل كرة من العجين باليد على شكل مستطيل.

ثم نضع على أطرافها بالطول مقدار من الحشو، ثم نلفها طولياً لكي نغلق على الحشو، ثم نقوم بعمل فتحات في باقي العجينة بالعرض، ثم نلف العجينة رول، ثم على شكل قرص.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها الفطائر.

بعد ذلك ندهن وجه الفطار بصفار بيض مع الخل أو ندهنها بالحليب

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة من أسفل، ونضع الصينية في الرف الأوسط، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نطفئ الفرن من أسفل ونشغل الشواية لكي تحمر من أعلى، ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم الفطائر في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حشوة اللحمة المفرومة

مقادير الحشوة

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

2 حبة بصل مفرومة ناعم

700 جم من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير