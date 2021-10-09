حلى بارد بالكاكاو والموز لذيذ ومميز وسهل التحضير في 10 دقائق

حلى بارد بالكاكاو والموز ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة ومتنوعة ورائعة لعمل الحلى، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة حلى مميز ولذيذ وسهل التحضير، وفاخر أيضاً، يمكن تقديمه للضيوف، وفي المناسبات والأعياد أيضاً، بالإضافة إلى أنه غني بالقيمة الغذائية، ومفيد من الناحية الصحية أيضاً، لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة وتقديمه لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى بارد بالكاكاو والموز بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى بارد بالكاكاو والموز

يتكون حلى بارد بالكاكاو والموز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 ثمرات موز مقطع شرائح سميكة.

لتر من الحليب.

200 جم من بسكويت بالكاكاو.

2 باكيت من بودرة البودنج بنكهة الفانيليا.

8 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

8 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

100 جم من الزبدة.

20 جم من جو الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى بالكاكاو والموز بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه بودرة البودنج والكاكاو والسكر والنشا، ثم نخلطهم جيداً ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الحليب وخليط الكاكاو، ثم نقلب جيداً باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نرفع الحلة من على النار، ونضيف إلى الخليط الزبدة، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب. بعد ذلك نحضر قالب سهل الفك بقطر 22 سم، ثم نضع بداخله كيس بلاستيك حسب المقاس، ثم نرص فيه شرائح الموز. ثم نسكب فوق الموز ثلثين خليط الكاكاو ونساويه جيداً. ثم نرص فوقه البسكويت، ثم نسكب فوق البسكويت الكمية المتبقية من خليط الكاكاو ونساويه جيداً. بعد ذلك ندخل القالب في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة. ثم نخرج القالب من الثلاجة، ونفك القالب، ثم نقلب الحلى على طبق تقديم، ثم نرش على الجوانب جوز الهند. ثم نقطع الحلى بالسكينة، ثم نقدمه في أطباق التقديم مع حلى كاسات الموز. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حلى كاسات الموز

المكونات

نصف لتر حليب.

2 باكيت كراميل بودرة.

باكيت بسكويت سادة مقطع قطع صغيرة.

2 ثمرة موز مقطع شرائح.

للتزيين (اختياري)

شرائح موز.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والكراميل البودرة، ثم نقلبهم جيداً على البارد. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونترك الخليط حتى يغلي، ثم نرفعه من على النار. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه قطع البسكويت وشرائح الموز وخليط الحليب والكراميل المغلي، ثم نخلط جيداً. بعد ذلك نحضر كاسات تقديم، ثم نسكب فيهم الخليط، ثم نضعهم في الثلاجة حتى يبردوا. ثم نخرج الكاسات من الثلاجة ونزينهم بشرائح الموز. ثم نقدم حلى كاسات الموز مع حلى بارد بالكاكاو والموز. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل قهوة الموكا المثلجة

المكونات

كوب من الحليب.

نصف كوب من مكعبات الثلج.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

طريقة التحضير