دلكي جسمك كله بالدلكة السودانية وتخلصي من الأسمرار والجلد الميت في دقائق

الدلكة السوداني عبارة عن عجينة مصنوعة من بعض المواد الطبيعية، لها الكثير من الفوائد للبشرة، والوجه، فهي تساعد على تفتيح البشرة، كما أنها تساعد على الترطيب الجيد، و تساعد على إزالة البقع السوداء من البشرة، والتخلص من التصبغات في الجلد سواء في الجسم أو الوجه، كما تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما أنها تعمل على تعطير الجسم، و تعمل على شد الجلد من أي ترهلات، وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها واستخدامها لتفتيح البشرة وذلك من خلال السطور التالية الان.

يوجد العديد من طرق عمل الدلكة لاكثر من وصفة مختلفة تعطي نفس النتيجة الفعالة وهي مثل:

الدلكة السودانية بدقيق الذرة

المكونات

نصف كوب من الترمس المطحون.

نصف كوب من دقيق الذرة.

أربع ملاعق من النشا.

خمس ملاعق من الحمص المطحون.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتين من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

نصف ملعقة من المسك المطحون.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز المر.

في كوب صغير به الماء، انقعي بداخله القرنفل الذي تم تحضيره، واتركيه جانبًا لمدة ست ساعات.

بعد ذلك في قدر عميق ضعي كل المكونات التي تم تجهيزها من حمص، والترمس، ودقيق الذرة، والنشا، وزيت السمسم، وعصير الليمون، أخلطي المكونات جيدًا ثم أضيفي زيت الزيتون، مع زيت اللوز المر، مع إضافة ماء منقوع القرنفل، وإضافة قطرات من ماء الورد.

ارفعي المكونات على نار هادئة.

ونتركها حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكة.

يمكن نضيف قطرات من الماء الورد للحصول على عجينة أكثر ليونة ونعومة.

نرفع المكونات من على النار، ثم نتركها حتى تبرد.

تعبأ المكونات في عليه مناسبة، وتوضع داخل الثلاجة.

عند الاستخدام توزع الكمية المناسبة على البشرة، تدلك الدلكة جيدًا على الجسم.

يترك لمدة ساعتين.

يغسل الجسم جيدًا بعد غسلها.

حتى تحصلي على أفضل نتائج لابد من تكرار هذه الوصفة يوم بعد يوم وذلك لمدة شهر.

تبحث كل عروسة عن طرق الدلكة السودانية والمغربية نظراً لأنها تعمل على إزالة الجلد الميت والتخلص من البقع الداكنة والأسمرار وتجعل الجسم ناعم وجميل وخالي من أي شوائب، لذلك وضعنا لكم الدلكة السودانية للتخلص من الأسمرار والشوائب والخلايا الميتة، قبل الزفاف بأسبوع أستخدمي هذه الدلكة ولن تحتاجي للذهاب للكوافير لعمل هذه الدلكة.