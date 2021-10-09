10 نصايح وحيل لتقليل انتفاخ الوجه

مافيش حاجة مزعجة اكتر من الصحيان الصبح مع انتفاخ الوجه غير المرغوب فيه ، وده ممكن يحصل لاسباب كتير ، منها اكل الوجبات الخفيفة المالحة, قلة النوم, وغيرها من الاسباب ، اللي بتسبب تجمع السوائل تحت الجلد وبالتالي بيحصل تورم وانتفاخ في الوجه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لتقليل انتفاخ الوجه ، وكمان ازاي تقدري تداريه بالمكياج.

نصايح لتقليل انتفاخ الوجه:

اسباب انتفاخ الوجه:

1- الحساسية الموسمية:

الحساسية الموسمية بتأدي للاحتقان اللي ممكن يتسبب في زيادة التهاب الجلد وخصوصا الوجه ، حبوب اللقاح, الغبار, ووبر الحيوانات ممكن تسبب العطس وتخليكي تفركي عينيكي قبل النوم وبالتالي هتصحي تاني يوم بوجع وعيون منتفخين ، ممكن تجربي تاخدي مضادات الهيستامين قبل النوم هتساعدك على حل المشكلة ، بالاضافة لاستخدام مرشحات الهوا وتغيير اكياس المخدات وتنضيف التراب والكنس باستمرار.

2- قلة النوم:

لما بتنامي جسمك بيكون قادر على اعادة شحن نفسه واصلاح نفسه ، والنوم المضطرب ممكن يسبب انتفاخ الوجه ، حاولي تقللي التوتر والقلق قبل النوم عن طريق ايقاف تشغيل الشاشات قبل النوم بساعة او ساعتين زي التليفزيون, اللاب توب, الموبايل ، وحاولي تقري كتاب وتشربي شاي مهديء او ممارسة اليوجا عشان تساعدك على النوم ، نامي كل يوم في نفس الوقت عشان جسمك يظبط الساعة البيولوجية بتاعته وتقدري تنامي نوم عميق.

3- الاطعمة المالحة:

الاطعمة المالحة بتحتفظ بالماية في الجسم ، وده بيخلي وشك منتفخ الصبح لو اكلتيها قبل النوم على طول ، لانه الجسم في الحالة دي بيحتفظ بالسوائل الزيادة في محاولة منه لتخفيف الملح ، حاولي انك تقللي من الانواع دي من الاطعمة قبل النوم ، ولو اكلتيها اتأكدي انك تشربي ماية كتير للحفاظ على رطوبتك.

4- العياط قبل النوم:

اكيد مر عليكي وقت عيطتي قبل النوم وصحيتي تاني يوم بوش وعيون منتفخة ، وده بيحصل بسبب حالة مؤقتة اسمها الوذمة حول الحجاج ، وده بيحصل لما الملح اللي في الدموع بيتسبب في تهيج الجلد حوالين العين وبيأدي للتورم والانتفاخ.

علاجات طبيعية لتقليل انتفاخ الوجه:

1- الشاي الاخضر والخضروات الخضرا:

الشاي الاخضر من الطرق الرائعة اللي ممكن تساعد على التخلص من مشكلة انتفاخ الوجه ، الماية بتساعد على ترطيب الجسم ، والشاي الاخضر بيحتوي على البوليفينول اللي بتهاجم الخلايا الدهنية وبتحمي البشرة من اضرار الجذور الحرة ، وكمان تناول الخضروات الخضرا بتقلل من انتفاخ الوجه.

2- الخيار:

شرايح الخيار ممكن تساعدك على التخلص من انتفاخ العين وتقليل التورم وتحفيز نشاط مضادات الاكسدة ، وتأثير التبريد اللي في الخيار هينعش البشرة ومحتواه العالي من الماية هيرطب المنطقة اللي تحت العين ، كمان الخيار غني بفيتامين C اللي بينشط الجلد وحمض الفوليك اللي بيحفز مضادات الاكسدة اللي بتساعد بشرتك على محاربة السموم اللي بتسبب انتفاخ البشرة.

3- استخدمي حجر الجواشا:

ادي بشرتك تدليك للتصريف اللمفاوي باستخدام حجر الجواشا لانعاش بشرتك ، ابدأي من منتصف الوجه للخارج لجوانب الوجه وبعدين انزلي للاذن والرقبة (المكان اللي فيه الغدد الليمفاوية) ، ابدأي بجبهتك حركي 5 مرات للجنب ، وبعدها انزلي للاذن والرقبة ، وكرري نفس العملية على باقي الوجه ، واتأكدي انك بتدلكي بضغط خفيف على البشرة.

4- نظام غذائي غني بالبوتاسيوم:

ابعدي عن الوجبات الخفيفة المالحة المصنعة زي الشيبسي, الشوربة المعلبة, البيتزا, اللحوم الباردة, الجبنة المطبوخة ، وحاولي تحافظي على رطوبتك طول اليوم وزودي من اكل الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم بما فيهم التفاح والطماطم ، لانه بيساعد في التحكم في كمية الماية في الجسم.

5- الماية الباردة:

درجات الحرارة الباردة تعتبر منقذ لما الموضوع يكون متعلق بتنضيف الوجه ، جربيي اغسلي وشك بماية باردة ، او مرري عليها مكعب تلج ، او اعملي كمادات باردة ، البرودة بتقيد الاوعية الدموية وبتقلل من التورم ، وبتقلل من انتفاخ الوجه بشكل فوري.

نصايح لاخفاء انتفاخ الوجه بالمكياج:

1- طريقة تبين وشك ارفع:

لو عايزة تتخلصي من انتفاخ الوجه باستخدام المكياج ، تابعي معانا النصايح والخطوات دي بالفيديو ، والطريقة اعتمدت على الكونتور اللي بيساعد على تنحيف الوش وتحديد الملامح اكتر.

2- استخدمي مكياج بألوان ترابية:

المكياج المحايد بالالوان الترابية على العين والخدود والشفايف يعتبر طريقة ذكية لاخفاء عيوب الوش ، لانك لو حاطة الوان جريئة او ملفتة هتحذبي الانتباه للعيوب ، عشان كده الالوان المحايدة هي الافضل.

3- طريقة وضع المكياج على وجه منتفخ:

الفيديو ده هيوضحلك ازاي تحطي المكياج على وجه منتفخ ، وبعض الحيل والتقنيات ونصايح العناية بالبشرة اللي ممكن تستخدميها للتخلص من الانتفاخ.

4- نحت الوش بالبلاشر:

استخدمي بلاشر بلمسة بني خفيفة للمساعدة في نحت الوش ، حطيه تحت عضمتين الخد لحد مننتصف الاذن وامزجيه باتجاه تفاحتين الخد ، الطريقة دي هتديكي تأثير زي الكونتور بطريقة اكتر دقة.

5- الستروبينج:

الستروبينج احنا اتكلمنا عليه قبل كده بالتفصيل ، وهي عبارة عن تقنية اضاءة على الاماكن اللي عايزة تظهريها في الوش باستخدام الهايلايتر ، زي جسر الانف, اعلى نقطة في عضمة الخدين, فوق قوس الحاجبين, قوس كيوبيد, وسط الجبين ، سلطي الضوء على منطقة منتصف الوجه.

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