كريم ليلي لشد التجاعيد وتفتيح البشرة عدة درجات في وقت قصير جداً

كريم ليلي بالتمر لشد التجاعيد وتفتيح البشرة عدة درجات في وقت قصير جداً، إليكي سيدتي أقوى كريم طبيعي منزلي مفتح للون الوجه ومضاد للتجاعيد سواء الموجودة حول الفم، حول العين أو الجبهة. كريم التمر الليلي يجعل البشرة أكثر إشراقا وأصغر سناً فهو لايتسبب في أي أضرار. نحتاج لتحضير الكريم إلى التمر فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مما يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، كما يعمل التمر على تفتيح البشرة 5 درجات ويقضي على التصبغات والبقع الداكنة والكلف، ونحتاج إلى نشا الذرة فهو يبيض البشرة ويجعلها أكثر صفاءً.

كريم ليلي لشد التجاعيد وتفتيح البشرة

يتكون كريم التمر لتبييض الوجه وتقليل التجاعيد من 6 حبات من التمر، ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض، ملعقة كبيرة من بذور الكتان، كوب من الماء، ملعقة صغيرة من نشا الذرة، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند؛ حيث أنه يمنع ظهور التجاعيد، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. نحضر حبات التمر ثم نزيل الحبة أو النواة التي بداخلهم ثم نقطعهم إلى شرائح صغيرة، ثم نضع شرائح التمر في قدر ونضيف إليه الأرز وبذور الكتان ثم نضيف الماء.

نضع القدر على النار حتى يتم غليان المكونات جيداً لمدة 8 دقائق على الأكثر، وعندما نحصل على خليط لزج نطفئ النار ثم نتركه حتى يبرد قليلاً. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بواسطة شاش أو قطعة قماش لنحصل على خليط لزج كريمي، ثم نضيف النشا ونخلط الخليط مع النشا جيداً لنحصل على قوام متجانس، ثم نضيف زيت جوز الهند وزيت الزيتون ثم نخلط الزيوت مع الخليط جيداً، وبذلك نكون قد حصلنا على كريم التمر.

تبييض وشد الوجه

نحتفظ بالكريم في بطرمان مناسب زجاجي ونقوم بتخزينه في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة 15 يوماً، استخدمي هذا الكريم في المساء قبل الذهاب إلى النوم ، طبقيه على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه والعنق، ثم يدلك جيداً حتى تمتصه البشرة تماماً ثم يترك حتى الصباح ويغسل الوجه بعد ذلك بالغسول اليومي الخاص بك، كرري تطبيق الكريم كل يوم قبل الذهاب إلى النوم حتى تختفي التجاعيد نهائياً من بشرتك.