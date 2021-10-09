اعملي البرجر في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وأفضل من الجاهز

البرجر يعتبر من أشهر الأكلات السريعة التي يفضلها البعض، خاصة صغار السن، لأنه يتميز بطعم رائع ورائحة جذابة، كما يجعل الجميع يذهبون المطاعم دائما ليتناولوه، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في البيت زي الجاهز بأقل تكلفة وألذ مذاق. طريقة عمل البرجر الأصلية المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

14 جرام من الملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

7 جرام من مسحوق البصل المجفف.

ثلث ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

60 جرام من مسحوق البقسماط.

2 بيضة كبيرة الحجم.

زيت للقلي.

خبز خاص بالهمبرجر، حسب الرغبة.

ربع كوب صغير من المايونيز.

6 ملاعق صغيرة من الكاتشب.

نصف كوب كبير من شرائح الطماطم.

ربع كوب كبير من شرائح البصل.

70 جرام من شرائح مخلل الخيار.

جبنة موزاريلا. طريقة التحضير امزجي اللحم مع القرفة، والملح، وصلصة الصويا، والفلفل الأسود، وباقي التوابل جيدا، ثم ضيفي البقسماط. ضيفي البيض إلى الخليط السابق بشكل تدريجي، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. قومي بتشكيل الخليط على هيئة دوائر متوسطة الحجم، ثم اتركيها جانبا. ضعي وعاء حراري به مقدار الزيت، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضعي به دوائر الهمبرجر، ثم اتركيها بضع دقائق حتى ينضج. وزعي المايونيز فوق الخبز، ثم ضعي الهمبرجر فوقه، ثم وزعي فوقه الكاتشب، ثم ضعي فوقهم شرائح الخضار، والمخلل. قدمي البرجر بجانب بعض المقبلات. طريقة عمل البرجر فاطمة ابو حاتي طريقة التحضيرطريقة عمل البرجر فاطمة ابو حاتي المكونات: 1000 جرام لحم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق صغيرة من البابريكا.

ثلاث أرباع كأس كبير من مسحوق البقسماط.

60 جرام من شرائح الطماطم.

نصف كوب كبير من شرائح البصل.

كوب صغير من شرائح الخس.

50 جرام من المايونيز.

خمس ملاعق كبيرة من الكاتشب.

خبز خاص بالهمبرجر. طريقة التحضير امزجي اللحم مع جميع التوابل، والبهارات، والبقسماط جيدا، حتى يتكون خليط مثل العجينة الناعمة. قومي بتشكيل خليط الهمبرجر على هيئة دوائر، ثم ضعيه في زيت ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة التحضير الوسوم

البرجر يعتبر من أشهر الأكلات السريعة التي يفضلها البعض، خاصة صغار السن، لأنه يتميز بطعم رائع ورائحة جذابة، كما يجعل الجميع يذهبون المطاعم دائما ليتناولوه، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في البيت زي الجاهز بأقل تكلفة وألذ مذاق. طريقة عمل البرجر الأصلية المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

14 جرام من الملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

7 جرام من مسحوق البصل المجفف.

ثلث ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

60 جرام من مسحوق البقسماط.

2 بيضة كبيرة الحجم.

زيت للقلي.

خبز خاص بالهمبرجر، حسب الرغبة.

ربع كوب صغير من المايونيز.

6 ملاعق صغيرة من الكاتشب.

نصف كوب كبير من شرائح الطماطم.

ربع كوب كبير من شرائح البصل.

70 جرام من شرائح مخلل الخيار.

جبنة موزاريلا. طريقة التحضير امزجي اللحم مع القرفة، والملح، وصلصة الصويا، والفلفل الأسود، وباقي التوابل جيدا، ثم ضيفي البقسماط. ضيفي البيض إلى الخليط السابق بشكل تدريجي، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. قومي بتشكيل الخليط على هيئة دوائر متوسطة الحجم، ثم اتركيها جانبا. ضعي وعاء حراري به مقدار الزيت، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضعي به دوائر الهمبرجر، ثم اتركيها بضع دقائق حتى ينضج. وزعي المايونيز فوق الخبز، ثم ضعي الهمبرجر فوقه، ثم وزعي فوقه الكاتشب، ثم ضعي فوقهم شرائح الخضار، والمخلل. قدمي البرجر بجانب بعض المقبلات. طريقة عمل البرجر فاطمة ابو حاتي طريقة التحضيرطريقة عمل البرجر فاطمة ابو حاتي المكونات: 1000 جرام لحم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق صغيرة من البابريكا.

ثلاث أرباع كأس كبير من مسحوق البقسماط.

60 جرام من شرائح الطماطم.

نصف كوب كبير من شرائح البصل.

كوب صغير من شرائح الخس.

50 جرام من المايونيز.

خمس ملاعق كبيرة من الكاتشب.

خبز خاص بالهمبرجر. طريقة التحضير امزجي اللحم مع جميع التوابل، والبهارات، والبقسماط جيدا، حتى يتكون خليط مثل العجينة الناعمة. قومي بتشكيل خليط الهمبرجر على هيئة دوائر، ثم ضعيه في زيت ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة التحضير

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