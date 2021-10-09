كريم فرد منزلي بمكونات طبيعية لمنح شعرك نعومة ليس لها مثيل من أول استعمال، إليكي سيدتي كيفية صنع كيراتين طبيعي منزلياً سيحول شعرك الخشن إلى حريري على الفور وسيدوم مفعوله لوقت أول من الخلطات الطبيعية التقليدية، كما يمتد تأثيره ليخلص شعرك من التكسر والتجعد. سنحتاج في هذه الوصفة إلى البطاطس كمكون أساسي فهي تحتوي على نسبة عالية من النشا الذي يفرد الشعر ويجعله أكثر نعومة، كما أن له دور كبير في تقوية بصيلات الشعر مما يجعله أكثر كثافة.

كريم فرد منزلي بمكونات طبيعية

لتحضير هذا الفرد سنحتاج كما ذكرنا إلى حبة بطاطس واحدة متوسطة الحجم ومعها سنستعين بكوب ماء، ملعقة إضافية كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. نحضر حبة البطاطس ونقوم بتقشيرها وبشرها باستخدام أداة البشر، لكي نحصل على مبشور البطاطس وبعد ذلك نضع هذا المبشور في قدر ونضيف إليه الماء، ثم نطبخ مبشور البطاطس على الموقد بعد تقليبه مع الماء ومع تحريك الخليط من حينٍ لآخر، بعد ذلك نطفئ النار ونترك الخليط حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك نضع خليط الفرد المنزلي في الخلاط الكهربائي ليتم طحنه وخلطه جيداً حتى نحصل على قوام ناعم، بعد ذلك نصفي الخليط باستخدام جورب صيفي أو شاش طبي بالضغط عليه جيداً لنحصل على ماء البطاطس، والمتبقي من عملية التصفية يمكنك استخدامه في تحضير ماسك لتبييض الوجه.نضع ماء البطاطس في إناء قابل للطهي وفي وعاء مناسب نضع مقدار النشا مع 4 ملاعق كبيرة من الماء ونخلط النشا جيداً مع الماء

تنعيم وفرد الشعر الخشن

نضيف هذا الخليط على ماء البطاطس ونخلطه ثم نرفعه على النار، مع التحريك المستمر حتى نحصل على قوام كريمي ثم نطفئ النار، بعد ذلك نفرغ الخليط الكريمي في وعاء ونضيف إليه زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ثم نخلط جيداً. يتم تقسيم شعرك إلى عدة أجزاء ثم نطبق الخليط على كل جزء من الشعر، ثم يغطى الشعر ببلاستيك غذائي ثم توضع منشفة مبللة بماء ساخن ويترك لمدة ساعتين، وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب وستلاحظين النتيجة المبهرة.