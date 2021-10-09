أسرع طريقة لعمل الفول المدمس اللذيذ في المنزل بسهولة

الفول المدمس ، يعتبر من البقوليات المفيدة للجسم التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويحتوي على نسب عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن والفسفور والحديد التي تعطي الجسم حيوية، ويجدد خلايا الجسم، يحتوي على عناصر غذائية كثيرة صحية، وهو من البقوليات المنتشرة بنسبة كبيرة وخاصتا في مصر، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وهو من المأكولات التي يحبها الكثير من الناس ويقدم على وجبة الإفطار والعشاء في بعض البلاد وهو أساسي في أي منزل، وهو مهم جداً للأشخاص المصابين بأمراض القلب، يعمل على تنظيم معدلات الكوليسترول في الدم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل الفول المدمس اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل الفول المدمس

يحتوي الفول المدمس على بعض المكونات الرئيسية وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الفول.

ملعقة كبيرة من الملح أو أقل (حسب الحاجة).

٣ ملاعق من زيت الزيتون.

عصير ليمونة كاملة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة طماطم كبيرة.

٤ فصوص ثوم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول خطوة بخطوة كالتالي:-

نقوم أولاً بغسل الفول جيداً بالماء. بعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به الفول ونغمره بالماء لمدة ليلة كاملة. نقوم بعد ذلك برفع الفول من الماء في الصباح. نقوم بوضع الفول في حلة الضغط، ونضيف إليه القليل من البندورة المقطعة. وضع الفول على النار متوسطة الحرارة لمدة نصف ساعة حتي ينضج. نرفع الفول من على النار، ونقوم بهرسه يدوياً أو باستخدام الخلاط. نضيف إليه عصير الليمون والكمون والملح والثوم ونقلب المكونات جيداً. نضع الفول في طبق التقديم ونضيف إليه القليل من زيت الزيتون ونرش عليها القليل من البقدونس المفروم وبالهنا والشفا.

فوائد الفول المدمس

هناك بعض الفوائد الصحية المفيدة التي يحتوي الفول هي كالتالي:-