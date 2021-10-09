كيكة البسكويت الباردة بدون فرن اعمليها في 5 دقايق

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت الباردة من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم بالمذاق الجيد والرائحة الشهية فيكثر تناول تلك الكيكة في وجبة الإطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة.

تعد كيكة البسكويت الباردة بدون فرن من أفضل أنواع الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في أقل من عشرة دقائق، وتحضيرها بدون فرن وبدون عجين كل ما عليكم تحضير البسكويت السادة المخصص للشاي وحليب، ومن خلال السطور القادمة سنوضح كافة المكونات والمقادير بالتفصيل، كما سنوضح طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بالخطوات التفصيلية لضمان طريقة نجاحها مائة بالمائة.

مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة:

ثلاثة علب من البسكويت.

لتر من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

كأس من السكر.

فانيليا.

علبة جبن كريمي.

شوكولاتة مذابة.

علبة دانيت شوكولاتة.

مقادير التزيين:طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة:

يتم تحضير كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة وتتبعوا معنا في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة:

القيام بالحصول على صينية ويتم رص فيها قطع البسكويت. يتم تحضير الكريمة من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه النشا والسكر والحليب مع التقليب المستمر لحين أن يبدأ الحليب في الغليان. القيام بإضافة الفانيليا ثم يتم رفع الإناء من على النار ويتم تحريكه قليلاً ثم يتم إضافة الجبن ويتم التقليب بكل قوة لحين أن يتجانس الخليط. يتم وضع كمية قليلة من البسكويت فوق طبقة البسكويت. يتم رص طبة ثانية من البسكويت ويتم وضع كمية قليلة من الكريمة فوقها. تم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من كافة الكمية مع العلم أن الطبقة الأخيرة هي البسكويت. يتم إذابة الشوكولاتة في حمام مائي ويتم وضع فوقه علبة دانيت ويتم خلطهم سوياً ثم وضعهم فوق البسكويت. القيام بتقطيع كيكة البسكويت وبالهناء عليكم.

كأسا من السكر.

كريمة الجبن.

ثلاثة بيضات.

كأس صغير من السكر.

نصف كأس من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثلاثة جرام من الشوكولاتة البيضاء

نصف ملعقة كبيرة من الكريمة.

الحصول على وعاء ويتم وضع في البسكويت مع الكاكاو والبيكنج بودر ويتم طحنهم جيداً يتم خلط الكريمة مع السكر ثم إضافة الزيت. يتم خلط كريمة الجبنة مع خليط البسكويت. يتم وضع ورقة الزبدة في الصينية ثم يتم توزيع الخليط على طبقتين الأولى بسكويت والأخرى الخليط. يتم وضع طبقة أخرى من الكريمة ثم يتم إدخاله إلى الفرن لمدة نصف ساعة. يتم إخراج الصينية وتركها لحين أن تبرد ثم يتم إذابة الشوكولاتة البيضاء ويتم تجهيز الكريمة مع تزينها بها ثم إدخالها إلى الثلاجة. يمكن بعد أن يتم عملها تقدم مع المشروبات الباردة أو المشروبات الساخنة على حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيك البسكويت في الفرن:طريقة التحضير: