كريم البنجر والنشا الرهيب: لتفتيح البشرة وتوريد الخدود فوري2021

يعد كريم البنجر والنشا الرهيب ، من اهم انواع الكريمات التي تعمل علي التفتيح الفوري للبشرة دون اضرار جانبية، وتعطيكي خدود وردية جميلة اقوي من المكياج، وبمكونات طبيعية ليس لها اي اضرار جانبية علي البشرة، وسوف تجعلك بنت العشرين عام مهما كان عمرك، ويعتبر كريم سحري وفعال جدا في جعل بشرتك خالية من جميع المشاكل التي يمكن ان تواجهك، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثققني وهذا المقال طريقة تحضير كريم البنجر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وتوريد الخدود في اقل وقت ممكن2021.

مكونات عمل كريم البنجر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وتوريد الخدود فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي تساعد علي عمل هذا الكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة في فترة قليلة جدا وهي كالتالي:-

حبة من البنجر صغيرة.

كوب من الماء الارز.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة تحضير بسيطة جدا دون تعب ولا تكلفة في خطوات سهلة للغاية داخل المنزل للحصول علي أفضل نتائج وهي كالاتي:-

نقوم بأحضار إناء ونضعه علي النار ونسكب بداخلة ماء الارز والبنجر المقطع الي مكعبات. ننتظر حتي يغلي الخليط ويتم سلق البنجر بشكل جيدا ويصبح لونه وردي ونهرسهم جيدا. ثم نضيف عليهم النشا ونخلطهم جيدا ونضيف زيت جوز الهند وزيت الورد ونخلطهم حتي يصبح خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة لاستخدام الكريم وكيفية الحصول علي اعلي نتائج خلال فترة زمنية صغيرة دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا قبل النوم.

ثم ندهن البشرة بالكريم حتي نغطي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة قبل النوم الي الصباح ثم نغسل البشرة.

نكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر لكي تحصلين علي اقوي النتائج.

فوائد كريم البنجر والنشا السحري لتفتيح البشرة وتوريد الخدود

نقدم لكم بعض فوائد الكريم الرهيب علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة خرافية خلال وقت قصير جدا وهي كما يأتي:-