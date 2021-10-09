طريقة عمل الحنيني نجدي ملكي بالتمر والزبدة على وصفة جدتي

طريقة حلى الحنيني الملكي نجدي، من أشهر الوصفات المنتشرة في المملكة العربية السعودية والمميز في تلك الحلى الرائع هو إنها تعطي الجسم الدفء خاصة في فصل الشتاء لما له من فائدة في أن يمد الجسم بالدفء والطاقة ومكونات عمل الحنيني النجدي الملكي بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل من دقيق أسمر أو دقيق البر ويضاف لها أيضا التمر الغني بالكثير من الفوائد خاصة بأن به نسبة من السكر الصحي الغير ضار للجسم، وتمنح التمر الجسم القوة والحرارة ونافع جدا للكليتين والكبد، كما أنه من الحلى الذي يجعلك تشعر بالشبع بعد تناول كمية صغيرة منه، ويمكن صنع حلى الحنيني بأكثر من طريقة وجئنا لكم اليوم بطريقة سريعة بالتوست الجاهز والأخرى بالعجين فتابعوا معنا. مكونات حلى الحنيني النجدي ملكي عدد 2 كوب من دقيق الأسمر. كوب ونصف الكوب من الماء. ربع الكوب من الزيت النباتي. عدد 2 كوب من السكر. ملعقة كبيرة من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير حشو الحنيني عدد 3 كوب من التمر المفروم. ملعقة كبيرة عصير ليمون. كوب من الزبدة طرية بحرارة المطبخ. خطوات الحنيني ملكي بالتفصيل خطوة بخطوة في وعاء ينخل الدقيق الأسمر والبكنج باودر وعليهم يضاف الفانيليا والملح وتخلط مكونات معا، في وعاء أخر نصنع مكونات سائلة، بوضع كل من الماء مع الزيت والسكر وتقلب المكونات معا جيدا حتى يذوب السكر في مكونات تماما.

ويضاف المكونات السائلة أو مزيج سائل إلى الدقيق وتخلط حتى تكون عجينة سائلة تقريبا، ثم تخبز بشكل صحي بوضع العجينة في صينية مدهونة الزيت ويرش عليها القليل من دقيق ويصب الخليط وتدخل الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكون لونها ذهبي

بعد أن تنضج يضاف عليها العجوة أو التمر المفروم ناعم ويوضع في فرامة حتى تكون ناعمة تماما، وتذاب السمنة في مقلاة ساخنة ويضاف الحنيني المخبوز في الكبة ويفرم حتى يمتزج جيدا.

ويضاف عليها عصير الليمون وتقلب مكونات كلها معا، ويسكب الحنيني في طبق التقديم ويقدم ساخنا، ويزين بقطع التمر والمكسرات المجروشة. طريقة حنيني ملكي بالتوست كيس من توست الأسمر الخبز. عبوة من التمر المطحون. حوالي 100 جرام من زبدة طرية. كوب ونصف الكوب من الحليب. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. رشة صغيرة من الهيل الناعم. خطوات تحضير الحنيني ملكي بالتوست سريع في الكبة أو محضر الطعام فتتي التوست بالخفق ثم في مقلاة ضعي عليها الزبدة وحمصي التوست بعد طحنه جيدا.

ثم أهرسي التمر جيدا ويضاف إلى التوست الأسمر وعليهم الحليب وباقي الزبدة وتقلب على نار حتى تتجانس.

ثم توزع الحنيني السريع في طبق تقديم ويقدم ساخن. طريقة الحنيني ملكي بالدخن كوب من دقيق أبيض ناعم. كوب من الدخن. نصف كوب من تمر منزوع النوى. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. خطوات تحضير حنيني ملكي بالدخن بالمطبخ السعودي احضري الدخن ويضاف إليه القليل من دقيق ويوضع على النار الهادئة لتحميصه مع دقيق قليلا.

ثم يضاف عليه الزبدة مع تقليب سريع مستمر حتى لا يحدث تكتلات في دقيق، ثم يضاف عليها التمر منزوع النوى مع تقليب حتى تتداخل مكونات معا.

يصب الحنيني بعد تجهيز في طبق التقديم وهو ساخن، ويصب عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون والقليل من زبدة وتلك الخطوة اختيارية. مكونات حلى الحنيني النجدي ملكيخطوات الحنيني ملكي بالتفصيل خطوة بخطوةطريقة حنيني ملكي بالتوستخطوات تحضير الحنيني ملكي بالتوست سريعطريقة الحنيني ملكي بالدخنخطوات تحضير حنيني ملكي بالدخن بالمطبخ السعودي الوسوم

طريقة حلى الحنيني الملكي نجدي، من أشهر الوصفات المنتشرة في المملكة العربية السعودية والمميز في تلك الحلى الرائع هو إنها تعطي الجسم الدفء خاصة في فصل الشتاء لما له من فائدة في أن يمد الجسم بالدفء والطاقة ومكونات عمل الحنيني النجدي الملكي بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل من دقيق أسمر أو دقيق البر ويضاف لها أيضا التمر الغني بالكثير من الفوائد خاصة بأن به نسبة من السكر الصحي الغير ضار للجسم، وتمنح التمر الجسم القوة والحرارة ونافع جدا للكليتين والكبد، كما أنه من الحلى الذي يجعلك تشعر بالشبع بعد تناول كمية صغيرة منه، ويمكن صنع حلى الحنيني بأكثر من طريقة وجئنا لكم اليوم بطريقة سريعة بالتوست الجاهز والأخرى بالعجين فتابعوا معنا. مكونات حلى الحنيني النجدي ملكي عدد 2 كوب من دقيق الأسمر. كوب ونصف الكوب من الماء. ربع الكوب من الزيت النباتي. عدد 2 كوب من السكر. ملعقة كبيرة من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير حشو الحنيني عدد 3 كوب من التمر المفروم. ملعقة كبيرة عصير ليمون. كوب من الزبدة طرية بحرارة المطبخ. خطوات الحنيني ملكي بالتفصيل خطوة بخطوة في وعاء ينخل الدقيق الأسمر والبكنج باودر وعليهم يضاف الفانيليا والملح وتخلط مكونات معا، في وعاء أخر نصنع مكونات سائلة، بوضع كل من الماء مع الزيت والسكر وتقلب المكونات معا جيدا حتى يذوب السكر في مكونات تماما.

ويضاف المكونات السائلة أو مزيج سائل إلى الدقيق وتخلط حتى تكون عجينة سائلة تقريبا، ثم تخبز بشكل صحي بوضع العجينة في صينية مدهونة الزيت ويرش عليها القليل من دقيق ويصب الخليط وتدخل الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكون لونها ذهبي

بعد أن تنضج يضاف عليها العجوة أو التمر المفروم ناعم ويوضع في فرامة حتى تكون ناعمة تماما، وتذاب السمنة في مقلاة ساخنة ويضاف الحنيني المخبوز في الكبة ويفرم حتى يمتزج جيدا.

ويضاف عليها عصير الليمون وتقلب مكونات كلها معا، ويسكب الحنيني في طبق التقديم ويقدم ساخنا، ويزين بقطع التمر والمكسرات المجروشة. طريقة حنيني ملكي بالتوست كيس من توست الأسمر الخبز. عبوة من التمر المطحون. حوالي 100 جرام من زبدة طرية. كوب ونصف الكوب من الحليب. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. رشة صغيرة من الهيل الناعم. خطوات تحضير الحنيني ملكي بالتوست سريع في الكبة أو محضر الطعام فتتي التوست بالخفق ثم في مقلاة ضعي عليها الزبدة وحمصي التوست بعد طحنه جيدا.

ثم أهرسي التمر جيدا ويضاف إلى التوست الأسمر وعليهم الحليب وباقي الزبدة وتقلب على نار حتى تتجانس.

ثم توزع الحنيني السريع في طبق تقديم ويقدم ساخن. طريقة الحنيني ملكي بالدخن كوب من دقيق أبيض ناعم. كوب من الدخن. نصف كوب من تمر منزوع النوى. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. خطوات تحضير حنيني ملكي بالدخن بالمطبخ السعودي احضري الدخن ويضاف إليه القليل من دقيق ويوضع على النار الهادئة لتحميصه مع دقيق قليلا.

ثم يضاف عليه الزبدة مع تقليب سريع مستمر حتى لا يحدث تكتلات في دقيق، ثم يضاف عليها التمر منزوع النوى مع تقليب حتى تتداخل مكونات معا.

يصب الحنيني بعد تجهيز في طبق التقديم وهو ساخن، ويصب عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون والقليل من زبدة وتلك الخطوة اختيارية. مكونات حلى الحنيني النجدي ملكيخطوات الحنيني ملكي بالتفصيل خطوة بخطوةطريقة حنيني ملكي بالتوستخطوات تحضير الحنيني ملكي بالتوست سريعطريقة الحنيني ملكي بالدخنخطوات تحضير حنيني ملكي بالدخن بالمطبخ السعودي

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