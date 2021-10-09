خلطة كريم نيفيا ولبان الدكر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بثلاث مكونات وبشكل نهائي

يعد كريم نيفيا ولبان الدكر من الكريمات الرهيبة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل كبير، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والحصول على بشرة شبابية خالية من العيوب والتجاعيد، وهنا سوف نحضر كريم رهيب للحصول على بشرة بيضاء بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على خلطة كريم نيفيا ولبان الدكر الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

فوائد لبان الدكر للبشرة

هناك عدة فوائد للبان الدكر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد في نعومة البشرة. يقلل من التجاعيد ويعمل على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة. وضع لبان الدكر على أظافر الأصابع يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والحساسة. يستخدم لبان الدكر كمطهر للجروح ويمنع حدوث العدوى. يعالج زيت اللبان لدغة الحشرات ويقلل التورم الناتج عنها كما يعالج البثور.

مكونات خلطة كريم نيفيا ولبان الدكر للتفتيح

تتكون خلطة كريم نيفيا ولبان الدكر للتفتيح على ثلاث مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من بودرة لبان الدكر.

علبة كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير كريم نيفيا ولبان الدكر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بخلط كريم نيفيا مع بودرة لبان الدكر وزيت اللوز ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع الخليط ككريم ليلي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل نهائي.

مكونات كريم لبان الدكر والنشا

يتكون كريم النشا ولبان الدكر من عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء مغلي.

ملعقة من لبان الدكر.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير كريم النشا ولبان الدكر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-