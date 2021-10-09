طريقة عمل كريم البرتقال والنشا الرهيب للتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً

يعد كريم البرتقال والنشا ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعدك علي التخلص من جميع مشاكل البشرة، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة، التي تعمل علي محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه، سوف يعيد هذا الكريم إلي بشرتك نضارتها وحيويتها، ويجعلها صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب، يستخدم هذا الكريم يومياً علي بشرة نظيفة تماماً، وننصح أي سيدة أو فتاة باستخدام هذه الوصفة وسوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء مثل بشرة الأطفال تماماً، هو يعتبر من أقوي وأفضل الكريمات التي تساعدك علي تفتيح بشرتك وجعلها خالية تماماً من أي شوائب، يعمل علي إزالة الشوائب والأوساخ من البشرة نهائياً، يزيل أيضاً البثور والرؤوس السوداء الموجودة حول منطقة الأنف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم البرتقال والنشا الرهيب في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم البرتقال والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من قشور البرتقال المطحون.

مقدار معلقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

2 معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الفازلين.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم البرتقال والنشا الرهيب في المنزل بخطوات سهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ونضع به الماء وماء الورد والنشا والدقيق وقشور البرتقال، ونقلبهم مع بعض حتي تذوب المكونات تماماً. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء، علي حمام بخار ساخن ونقلب باستمرار، حتي يصبح الخليط ثقيل القوام. بعد ذلك نرفع ونتركه حتي يبرد، ثم نضيف إلية الفازلين والعسل ونقلبهم مع بعض جيداً، حتي تتجانس المكونات. ثم نضع الخليط في علبة نظيفة وفارغة، ثم نضعها في الثلاجة حتي تتماسك، وتصبح مثل الكريم. بعد كدة نقوم بغسل الوجه، ثم نضع الكريم عليه ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. تكرر هذه الوصفة كل يوم قبل النوم، حتي نحصل علي أفضل النتائج.

فوائد كريم البرتقال والنشا

سوف نعرض لكم الفوائد التي يحتوي عليه هذا الكريم من خلال السطور الأتية وهي كالتالي:-

يجعل البشرة مشدودة ومرنة ويعيد لها حيويتها.

يعالج حساسية البشرة ويمنع تهيج الجلد.

يجعل البشرة نضرة ومشرقة وناعمة لمدة طويلة.

يحتوي علي الماغنيسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم.

يزيل خلايا الجلد الميتة ويعيد إصلاحها من جديد.

طريقة عمل ماسك البرتقال والعسل للبشرة

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل هذا الماسك السحري وهي كما يلي:-