كيكة الكرز واللوز اللذيذة أحلي وألذ كيكة يمكنك أن تقدميها لأطفالك

تعتبر كيكة الكرز واللوز ، من أشهي أنواع الكيك الهش والخفيف، والذي يقدم دائماً في أعياد الميلاد والاحتفالات، وهي كعكة للذيذة المذاق ورائعة الشكل، ومن أكثر أنواع الكيك الذي يعشقه الأطفال كثيراً، هي كيكة مشهورة جداً ومعروفة وسهلة التحضير، ويتم إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، تعتبر مغذية جداً ومفيدة للجسم الأطفال، لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية وصحية، مثل البيض واللبن والدقيق والزبدة وكل هذه المكونات تحتوي علي الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لبناء عظام الأطفال، تتكون هذه الكعكة من مكونات بسيطة ومعروفة موجودة دائماً في كل منزل، يمكن للجميع الأمهات تقديم هذه الكيكة إلي أطفالها كوجبة إفطار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الكرز واللوز اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل كيكة الكرز واللوز

من هنا سوف نقدم لكم مقادير لعمل هذه الكعكة الشهية في المنزل وهي كما يلي:-

كوب من الحليب.

4 بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

معلقة كبيرة بكينج بودر صودا.

بشر لليمونة واحدة.

كرز.

للوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كيكة الكرز واللوز بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الزبدة والسكر، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى، والحليب مع الاستمرار في الخفق حتي يتكثف الخليط. بعد ذلك نضع الدقيق وبكينج صودا ونخفق جيداً، حتي تتجانس المكونات مع بعضها. ثم نقوم بإضافة الكرز واللوز، ونخلط حتي يتكون خليط ثقيل ثم نضع بشر الليمون، ويكون الخليط ثقيلاً نوعاً ما. بعد ذلك نضع الخليط في قالب مدهون بالزبدة، وندخله فرن متوسط الحرارة علي 180 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة. ثم نحضر بولة ونضع به كريمة وكرز واللوز، ويهرس هذا الخليط جيداً، حتي يأخذ لون جميل. عندما نخرج الكيكة نقوم بتقطيعها إلي نصفين، ويزين النصف الأسفل بالكريمة ويغطي تماماً. ثم نضع النصف الثاني ونحضر كيس حلواني، ويزين الجزء الأعلى بالخليط، مع وضع قطع الفاكهة من الكرز علي وجه الكيكة. بعد ذلك توضع في الثلاجة حتي تبرد تماماً، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

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