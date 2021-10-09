طريقة عمل كيكة الحليب الباردة بدون فرن ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد

كيكة الحليب الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة.

مكونات كيكة الحليب الباردة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

مكونات الطبقة الأولي

ثلاث أكواب من الحليب ٧٢٠ ملل.

ست ملاعق كبار من الدقيق.

نصف كوب من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بسكويت سادة أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة مملوئة من الزبدة.

مكونات الطبقة الثانية

ثلاث أكواب من الحليب.

ست ملاعق كبار من الدقيق.

ثلث كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام أو النسكويك.

١٥٠ جرام من الشوكولاتة الخام المبشور.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي: