طريقة عمل كيكة الحليب الباردة بدون فرن ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد

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كيكة الحليب الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة.مكونات كيكة الحليب الباردة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
مكونات الطبقة الأولي
- ثلاث أكواب من الحليب ٧٢٠ ملل.
- ست ملاعق كبار من الدقيق.
- نصف كوب من السكر
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بسكويت سادة أو حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة مملوئة من الزبدة.
مكونات الطبقة الثانية
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ست ملاعق كبار من الدقيق.
- ثلث كوب من السكر.
- ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام أو النسكويك.
- ١٥٠ جرام من الشوكولاتة الخام المبشور.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والحليب والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض علي البارد.
- ثم نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل قوام الخليط.
- وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم برفعه من على النار وبعدما نرفعه من النار مباشرة نضيف إليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بجلب صينية مربعة الشكل ونفرد بداخلها طبقة من البسكويت السادة.
- ثم نقوم بصب الخليط الذي قمنا بإعداده فوق البسكويت ونسوي السطح بالملعقة ونفرد فوقهطبقةبسكويتأخري، ثم نترك الصينية جانبا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الثلاث أكواب الأخري من الحليب مع الدقيق وثلث كوب السكر والثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.
- ثم نضع الخليط علي النار المتوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام.
- وبعدما يثقل القوام مباشرة نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه الشوكولاتة الخام المبشورة وملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نصبه بعد ذلك فوق الطبقة الثانية من البسكويت ونشوي السطح بالملعقة ونزينه من الأعلي بالبسكويت المطحون وجوز الهند.
- ونتركه في الثلاجة خمس ساعات حتي يبرد وتكون كيكة الحليب الباردة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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كيكة الحليب الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة.مكونات كيكة الحليب الباردة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
مكونات الطبقة الأولي
- ثلاث أكواب من الحليب ٧٢٠ ملل.
- ست ملاعق كبار من الدقيق.
- نصف كوب من السكر
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بسكويت سادة أو حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة مملوئة من الزبدة.
مكونات الطبقة الثانية
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ست ملاعق كبار من الدقيق.
- ثلث كوب من السكر.
- ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام أو النسكويك.
- ١٥٠ جرام من الشوكولاتة الخام المبشور.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الحليب الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والحليب والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض علي البارد.
- ثم نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل قوام الخليط.
- وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم برفعه من على النار وبعدما نرفعه من النار مباشرة نضيف إليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بجلب صينية مربعة الشكل ونفرد بداخلها طبقة من البسكويت السادة.
- ثم نقوم بصب الخليط الذي قمنا بإعداده فوق البسكويت ونسوي السطح بالملعقة ونفرد فوقهطبقةبسكويتأخري، ثم نترك الصينية جانبا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الثلاث أكواب الأخري من الحليب مع الدقيق وثلث كوب السكر والثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.
- ثم نضع الخليط علي النار المتوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام.
- وبعدما يثقل القوام مباشرة نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه الشوكولاتة الخام المبشورة وملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نصبه بعد ذلك فوق الطبقة الثانية من البسكويت ونشوي السطح بالملعقة ونزينه من الأعلي بالبسكويت المطحون وجوز الهند.
- ونتركه في الثلاجة خمس ساعات حتي يبرد وتكون كيكة الحليب الباردة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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