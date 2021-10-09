طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق وأحلى من الجاهز

بسكويت الشاي الاقتصادي ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي

يتكون بسكويت الشاي الاقتصادي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب إلا ربع من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

ثلث كوب من الزيت.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت الشاي الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف السكر البودر ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الزيت النباتي ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الحليب ونخلط جيداً.

ثم ننخل المواد الجافة (الدقيق والبيكنج بودر والملح) على خليط المواد السائلة بالتدريج ونقلب بالملعقة، ثم نعجن باليد قليلاً حتى نلم العجينة.

ثم نقسم العجينة إلى جزئين، ثم نضيف إلى جزء ملعقة كبيرة من الكاكاو وملعقة كبيرة من الحليب، ثم نخلط الكاكاو بالعجينة حتى تتجانس.

بعد ذلك نضع العجينتين في الثلاجة لمدة ربع ساعة إذا كان الجو حار.

ثم نخرج العجينتين من الثلاجة ونضع كل عجينة بين ورقتين من الزبدة، ثم نفردهم بالشوبك بسمك رفيع.

ثم نشكل البسكويت بقطاعة حسب الشكل المرغوب.

بعد ذلك نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها قطع البسكويت (مع مراعاة وضع الصينية في الثلاجة لمدة ربع ساعة إذا كان الجو حار).