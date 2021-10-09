اصنعي فطيرة العشر دقائق للفطور والعشاء بأبسط المكونات

تعتبر فطيرة العشر دقائق من أسرع وأبسط الوجبات التي يتم تحضيرها داخل المنزل، هي من الفطائر اللذيذة التي تمتاز بقوام طري ومقرمش من الخارج، وتعتبر هي من الفطائر المنافسة للفطائر الجاهزة التي تباع في المحلات، يتم حشوها بالحشوات التي نرغب بها يمكن تحضيرها بحشوة الجبن أو البسطرمة أو الدجاج أو اللحوم حسب الرغبة والذوق، وهي تعتبر من الوجبات التي تقدم في العشاء أو الفطور لا تحتاج إلي تسويتها إلي الفرن فهي سهلة وسريعة وتمتاز بمذاق أكثر من رائع، وتحضيرها لا يحتاج إلي كثير من الوقت فهي لا تحتاج إلي تخمير مثل الأنواع الأخرى من الفطائر، وهناك العديد من أنواع الفطائر المختلفة مثل فطائر البطاطس المحشية وفطيرة التفاح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل فطيرة العشر دقائق

المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:ـ

2 كو من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

كوب من حليب السائل.

للحشوة

جبن فيتا بيضاء و شرائح من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة يمكننا إعداد فطيرة العشر دقائق وهي كما يلي:ـ

نستخدم طبق كبير ونضع به كوبين من الدقيق ورشة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ونقلب المكونات. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت ونقلب المكونات ثم نضيف الحليب تدريجياً، ونقلب المكونات حتي تتكون لدينا عجينة. نقوم بالعجن حتي تصبح العجينة ملساء وطرية، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي جزئيين متساويين، ثم تترك لكي ترتاح لمدة عشر دقائق فقط .

طريقة تشكيل العجينة

بكل سهولة يمكننا تشكيل العجينة كالآتي:ـ