أكواب البريوش بالشيكولاتة بألذ طعم وأسهل طريقة

أكواب البريوش بالشيكولاتة من المعجنات الرائعة ذات الطعم المميز، وهى من أنواع الخبز الفرنسي لذيذ الطعم والمكون من البيض والدقيق والزبدة، وهى من المخبوزات التي يمكن تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد، وتتمتع بمذاق مختلف عن باقي أنواع المعجنات وبقيمة غذائية عالية، وتتعدد وصفات تحضيرها فيمكن تقديمها بحشوة الشيكولاتة والمربى والحشوات المالحة مثل الجبن، وتقديمها بالشكل التقليدي أو على شكل أكواب مثل الكب كيك، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل أكواب البريوش بالشيكولاتة بألذ طعم على طريقة الشيف آية حبيب. مقادير عمل أكواب البريوش بالشيكولاتة مقادير عمل أكواب البريوش بالشيكولاتة لكى نضمن الحصول على مخبوزات البريوش بشكل مميز، يجب الالتزام بالمقادير التالية:- 2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

3 بيضات.

رشة فانيليا

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ملعقة كبيرة حليب دافئ.

للتزيين (كوب قطع شيكولاتة – ملعقتين كبار زيت – ربع كوب مكسرات أو فول سوداني ). طريقة التحضير طريقة التحضير تتم طريقة تحضير أكواب البريوش بالشيكولاتة بخطوات سهلة كالتالي:- نضع الدقيق ورشة الملح وملعقتين السكر مع البيض والفانيليا في العجان الكهربي، ثم نذوب الخميرة في ملعقة حليب دافئ ونضيفها على المكونات. عندما تتشكل عجينة متجانسة نبدأ في إضافة الزبدة تدريجياً حتى نحصل على عجينة طرية. ثم تخمر العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نقطعها إلى 8 أجزاء متساوية، ونشكلها على شكل كرات. ثم نضع كرات العجين في قوالب الفويل المدهونة بمسحة زيت ونتركها تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم ندهن وجه العجين ببيضة مضاف إليها ملعقة حليب مع رشة فانيليا. ندخل القوالب الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط لمدة 10-12 دقيقة حتى تمام النضج. ثم نذوب كوب من قطع الشيكولاتة مع ملعقتين زيت ونزين بها البريوش مع إضافة المكسرات على الوجه. نصائح هامة هناك بعض النصائح الهامة لنجاح المخبوزات، سنقدمها لكم فيما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من عدم وجود شوائب.

البيض يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

يجب تسخين الفرن فترة كافية قبل إدخال المخبوزات.

الزبدة يجب أن تكون طرية وغير مملحة.

يجب التأكد من صلاحية الخميرة وباقي المكونات.

الالتزام بالمقادير من أهم عوامل نجاح المخبوزات. الوسوم

أكواب البريوش بالشيكولاتة من المعجنات الرائعة ذات الطعم المميز، وهى من أنواع الخبز الفرنسي لذيذ الطعم والمكون من البيض والدقيق والزبدة، وهى من المخبوزات التي يمكن تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد، وتتمتع بمذاق مختلف عن باقي أنواع المعجنات وبقيمة غذائية عالية، وتتعدد وصفات تحضيرها فيمكن تقديمها بحشوة الشيكولاتة والمربى والحشوات المالحة مثل الجبن، وتقديمها بالشكل التقليدي أو على شكل أكواب مثل الكب كيك، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل أكواب البريوش بالشيكولاتة بألذ طعم على طريقة الشيف آية حبيب. مقادير عمل أكواب البريوش بالشيكولاتة مقادير عمل أكواب البريوش بالشيكولاتة لكى نضمن الحصول على مخبوزات البريوش بشكل مميز، يجب الالتزام بالمقادير التالية:- 2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

3 بيضات.

رشة فانيليا

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ملعقة كبيرة حليب دافئ.

للتزيين (كوب قطع شيكولاتة – ملعقتين كبار زيت – ربع كوب مكسرات أو فول سوداني ). طريقة التحضير طريقة التحضير تتم طريقة تحضير أكواب البريوش بالشيكولاتة بخطوات سهلة كالتالي:- نضع الدقيق ورشة الملح وملعقتين السكر مع البيض والفانيليا في العجان الكهربي، ثم نذوب الخميرة في ملعقة حليب دافئ ونضيفها على المكونات. عندما تتشكل عجينة متجانسة نبدأ في إضافة الزبدة تدريجياً حتى نحصل على عجينة طرية. ثم تخمر العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نقطعها إلى 8 أجزاء متساوية، ونشكلها على شكل كرات. ثم نضع كرات العجين في قوالب الفويل المدهونة بمسحة زيت ونتركها تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم ندهن وجه العجين ببيضة مضاف إليها ملعقة حليب مع رشة فانيليا. ندخل القوالب الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط لمدة 10-12 دقيقة حتى تمام النضج. ثم نذوب كوب من قطع الشيكولاتة مع ملعقتين زيت ونزين بها البريوش مع إضافة المكسرات على الوجه. نصائح هامة هناك بعض النصائح الهامة لنجاح المخبوزات، سنقدمها لكم فيما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من عدم وجود شوائب.

البيض يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

يجب تسخين الفرن فترة كافية قبل إدخال المخبوزات.

الزبدة يجب أن تكون طرية وغير مملحة.

يجب التأكد من صلاحية الخميرة وباقي المكونات.

الالتزام بالمقادير من أهم عوامل نجاح المخبوزات.

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