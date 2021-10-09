طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس الاقتصادية لتحضير وجبة سريعة

كفتة الباذنجان والبطاطس ، من ألذ وأطعم الأطعمة الاقتصادية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتجد عليها إقبال شديد من الأطفال والكبار، وهو من الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب الأطعمة على وجبة العشاء أو الإفطار، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو من الأكلات المفيدة للرجيم حيث يعمل على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، وهي من الأطباق التركية المشهورة وتقدم دائما بجانب الصلصة الحمراء والخبز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس اللذيذة لتحضير وجبة اقتصادية مفيدة بكل سهولة بالمنزل. مكونات كفتة الباذنجان والبطاطس مكونات كفتة الباذنجان والبطاطس سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كفتة اقتصادية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- 2 حبة متوسطة من الباذنجان. حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة. نصف كوب من البقسماط. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقتين من الكزبرة المفرومة. نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الباذنجان والبطاطس الاقتصادي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بشوي الباذنجان جيداً بالفرن، ثم نقوم بتقشيره وهرسه جيداً بواسطة الشوكة.

ثم نضيف إليه البطاطس المسلوقة، وباقي المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

نستمر بعجن المكونات جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم ونرصها على صينية ونتركها لمدة خمس دقائق.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن تماماً.

نقوم بقلي أصابع الكفتة في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرجها من الزيت ونضعها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. فوائد الباذنجان للجسم سوف نتعرف على الفوائد الباذنجان العديدة وهى كما يلي:- يساعد على خفض نسبة الكرسترول بالدم. يساعد على الحفاظ على أغشية المخ ويجعلها أكثر ذكاء. يعمل على زيادة نسبة الحديد بالجسم. يعمل على تنظيم مستوي السكر بالدم. يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد على تنظيمه. كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على حرق دهون الجسم بشكل رائع. لا يحتوي على سعرات حرارية عالية التي تسبب زيادة الوزن. الوسوم

كفتة الباذنجان والبطاطس ، من ألذ وأطعم الأطعمة الاقتصادية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتجد عليها إقبال شديد من الأطفال والكبار، وهو من الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب الأطعمة على وجبة العشاء أو الإفطار، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو من الأكلات المفيدة للرجيم حيث يعمل على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، وهي من الأطباق التركية المشهورة وتقدم دائما بجانب الصلصة الحمراء والخبز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس اللذيذة لتحضير وجبة اقتصادية مفيدة بكل سهولة بالمنزل. مكونات كفتة الباذنجان والبطاطس مكونات كفتة الباذنجان والبطاطس سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كفتة اقتصادية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- 2 حبة متوسطة من الباذنجان. حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة. نصف كوب من البقسماط. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقتين من الكزبرة المفرومة. نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الباذنجان والبطاطس الاقتصادي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بشوي الباذنجان جيداً بالفرن، ثم نقوم بتقشيره وهرسه جيداً بواسطة الشوكة.

ثم نضيف إليه البطاطس المسلوقة، وباقي المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

نستمر بعجن المكونات جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم ونرصها على صينية ونتركها لمدة خمس دقائق.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن تماماً.

نقوم بقلي أصابع الكفتة في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرجها من الزيت ونضعها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. فوائد الباذنجان للجسم سوف نتعرف على الفوائد الباذنجان العديدة وهى كما يلي:- يساعد على خفض نسبة الكرسترول بالدم. يساعد على الحفاظ على أغشية المخ ويجعلها أكثر ذكاء. يعمل على زيادة نسبة الحديد بالجسم. يعمل على تنظيم مستوي السكر بالدم. يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد على تنظيمه. كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على حرق دهون الجسم بشكل رائع. لا يحتوي على سعرات حرارية عالية التي تسبب زيادة الوزن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس الاقتصادية لتحضير وجبة سريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.