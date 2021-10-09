طريقة عمل كفتة البطاطس في الفرن بطعم رائع وبطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

تعد كفتة البطاطس في الفرن من الأكلات الشهية والمختلفة التي يتم تحضيرها بمكونات إقتصادية، وكثير من السيدات يردن تقديم وجبات مختلفة لعائلتها، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة البطاطس في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويتم تحضيرها بدون قلي، وهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للأطفال والكبار، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة البطاطس اللذيذة في الفرن.

مقادير عمل كفتة البطاطس في الفرن

تحتوي كفتة البطاطس على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البطاطس المسلوقة.

لحم مفروم.

حبة من البصل المبشور.

كوب من البقسماط.

ملعقة من الملح.

بيضة مخفوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من الدقيق.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة البطاطس في الفرن هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بمزج بصلة مفرومة مع اللحم المفروم مع إضافة الفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس إلى الخليط مع العجن المستمر. نقوم بتشكيل كفتة البطاطس إلى كرات ونقلبها في الدقيق مع تغميسها البيض. بعد ذلك نضع كرات البطاطس في البقسماط ونرصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تنضج. نقلب الكفتة على الجهة الآخرى ونتركها في الصينية ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن 10دقائق ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصلصة الحمراء

نحضر مقلاة ونقوم بوضع القليل من الزيت مع بصلة مفرومة ونقلبهم جيداً حتى تذبل البصلة.

بعد ذلك نضيف إليها صلصة الطماطم والقليل من الخل ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة القليل من الكمون والفلفل الأسود وبودرة الثوم ونقلبهم جيداً ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

مقادير عمل كفتة البطاطس بالجبن

تحتوي كفتة البطاطس بالجبن على مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

فلفل أخضر.

بصلة مبشورة.

٣ حبات من البيض المخفوق.

٤ ثمرات من الطماطم.

بهارات مشكلة.

جبن كيري.

ثوم بودر.

جبنة موتزاريلا.

فلفل أسود وملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير كفتة البطاطس بالجبن هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بهرس البطاطس المسلوق ثم نضيف إليها الملح والفلفل والبهارات واليوم البودر ونعجنهم جيداً. ثم نقوم بتشكيل البطاطس إلى كرات مع حشوها بجبن كيري، ثم وضعها في صينية مدهونة بالزيت. بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها البصل ونقلبه على النار مع الطماطم والفلفل الأخضر. ثم نصب البيض والجبنة الموتزاريلا على البطاطس مع رش الصلصة عليها وندخلها الفرن حتى تنضج.

مقادير عمل كفتة البطاطس بالدجاج

تحتوي كفتة البطاطس بالدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ حبات من البطاطس المسلوقة.

٢ صدور دجاج مسلوقة.

رشة من البقدونس.

جزرة مبشورة.

رشة من الكزبرة.

٢ حبات من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وبهارات مشكلة.

جبنة موتزاريلا.

بقسماط.

دقيق.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريفة تحضير سهلة لعمل كفتة البطاطس بالدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-