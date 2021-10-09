طريقة عمل مخلل الباذنجان بالدقة السرية المميزة أحلى من المطاعم

مخلل الباذنجان ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالدقة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة والمتنوعة مثل الفول المدمس، ولحم بعجين، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخلل الباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مخلل الباذنجان

يتكون الباذنجان المخلل من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد الدقة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 كيلو باذنجان أسود صغير الحجم.

ماء مغلي.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

مقادير الدقة

2 حبة فلفل رومي أحمر بارد مقطع مكعبات.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ثلث كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة شطة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخلل الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: