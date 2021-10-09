طريقة عمل مخلل الباذنجان بالدقة السرية المميزة أحلى من المطاعم

- 1/2
- 2/2
مخلل الباذنجان ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالدقة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة والمتنوعة مثل الفول المدمس، ولحم بعجين، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخلل الباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات مخلل الباذنجان
يتكون الباذنجان المخلل من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد الدقة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 2 كيلو باذنجان أسود صغير الحجم.
- ماء مغلي.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
مقادير الدقة
- 2 حبة فلفل رومي أحمر بارد مقطع مكعبات.
- 2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ربع كوب خل.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ثلث كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- ملعقة صغيرة شطة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخلل الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إلى الماء المغلي ملح ليمون والباذنجان، ثم نضع طبق كبير فوق الباذنجان لكي يغمر الماء الباذنجان ولا يرتفع الباذنجان فوق الماء.
- ثم نترك الباذنجان يستوي ثلاث أرباع سلقة فقط.
- بعد ذلك نحضر الدقة، نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليه الفلفل الرومي البارد والفلفل الأحمر والأخضر الحار والخل والثوم المهروس وعصير الليمون والتوابل، ثم نفرمهم جيداً.
- ثم نسكب الدقة في وعاء ونضعه جانباً لحين استواء الباذنجان.
- ثم نرفع الحلة من على النار بعد استواء الباذنجان، ونصفي الباذنجان من الماء ونحتفظ بالماء.
- بعد ذلك نزيل رأس (قمع) الباذنجان، ثم نفتح الباذنجان طولياً، ثم نملأه بالدقة، ثم نقوم برصه في علبة محكمة الغلق.
- ثم نضيف إلى ماء سلق الباذنجان الدقة المتبقية، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نسكب الدقة فوق الباذنجان، ثم نغلق العلبة، ونحتفظ بمخلل الباذنجان في الثلاجة وبعد يوم يكون جاهز للأكل.
- بعد ذلك نقدم مخلل الباذنجان في طبق التقديم مع الأكلات المتنوعة مثل الملوخية الخضراء.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
مخلل الباذنجان ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالدقة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة والمتنوعة مثل الفول المدمس، ولحم بعجين، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخلل الباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات مخلل الباذنجان
يتكون الباذنجان المخلل من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد الدقة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 2 كيلو باذنجان أسود صغير الحجم.
- ماء مغلي.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
مقادير الدقة
- 2 حبة فلفل رومي أحمر بارد مقطع مكعبات.
- 2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ربع كوب خل.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ثلث كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- ملعقة صغيرة شطة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخلل الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إلى الماء المغلي ملح ليمون والباذنجان، ثم نضع طبق كبير فوق الباذنجان لكي يغمر الماء الباذنجان ولا يرتفع الباذنجان فوق الماء.
- ثم نترك الباذنجان يستوي ثلاث أرباع سلقة فقط.
- بعد ذلك نحضر الدقة، نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليه الفلفل الرومي البارد والفلفل الأحمر والأخضر الحار والخل والثوم المهروس وعصير الليمون والتوابل، ثم نفرمهم جيداً.
- ثم نسكب الدقة في وعاء ونضعه جانباً لحين استواء الباذنجان.
- ثم نرفع الحلة من على النار بعد استواء الباذنجان، ونصفي الباذنجان من الماء ونحتفظ بالماء.
- بعد ذلك نزيل رأس (قمع) الباذنجان، ثم نفتح الباذنجان طولياً، ثم نملأه بالدقة، ثم نقوم برصه في علبة محكمة الغلق.
- ثم نضيف إلى ماء سلق الباذنجان الدقة المتبقية، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نسكب الدقة فوق الباذنجان، ثم نغلق العلبة، ونحتفظ بمخلل الباذنجان في الثلاجة وبعد يوم يكون جاهز للأكل.
- بعد ذلك نقدم مخلل الباذنجان في طبق التقديم مع الأكلات المتنوعة مثل الملوخية الخضراء.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مخلل الباذنجان بالدقة السرية المميزة أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.