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بسكويت بسكريم هو أحد افضل أنواع البسكويت من حيث المذاق اللذيذ والشهي للغاية، ويمكننا تحضيره في المنزل وعمل أحلى وأشهي بسكويت،حيث يمكن إعداده بخطوات سهله وبسيطة، وتقديمه لأولادك علي وجبة الإفطار،أو تقديمه للضيوف في جميع المناسبات والأعياد، ويعتبر من الوصفات الغير مكلفة ويتميز أيضاً بمكوناته المغذية حيث يحتوي على البيض الغني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والبروتين وأيضا الزبادي الذي يساعد على عملية الهضم ويقي من هشاشه العظام، ومن خلال موقعنا ثقفني، سنقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير بسكويت بسكريم التركي الرهيب بطعم أحلى من الجاهز.مكونات بسكويت بسكريم
تتميز مكونات بسكويت بسكريم التركي بتوفرها في كل بيت فهي غير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، وتساعد على منح الأطفال القوة والنشاط، وسوف نقدمها لكم بالمقادير التالية:-
- 3 كوب دقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر المطحون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 125 جرام من الزبدة الغير مملحة بحراره الغرفة.
- نوتيلا للحشو.
سنقدم لكم طريقة تحضير بسكويت بسكريم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-
- نضع الزبدة والزيت، والبيض، والسكر، والبيكنج بودر، والفانيليا، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض
باستخدام المضرب اليدوي.
- وعندما نلاحظ تجانس الخليط، نقوم بوضع الدقيق بالتدريج ونقلب حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم ومتجانس، وتتكون لدينا عجينه ناعمة وخالية من أي تكتلات.
- ثم نحضر كيس حلواني ونضع به النوتيلا ، ونقوم بعمل فتحة في مقدمة الكيس.
- بعد ذلك نقوم بأخذ قطعة صغيرة من العجين ونفردها على شكل دائرة، ثم نضع النوتيلا ونقفل العجينة من الجوانب بشكل دائري، ثم نضغط عليها برفق.
- ثم نقوم بعمل خطوط بالطول والعرض على وجه البسكويت باستخدام السكين.
- نأخذ البسكويت ويوضع في صينية بها ورق زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين قطع البسكويت.
- ثم يتم خبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً، على درجة 190 لمدة ٢٠ – ٢٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت ويأخذ لون ذهبي.
- نترك البسكويت ليبرد ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أوالحليب بألف صحة وعافية.
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بسكويت بسكريم هو أحد افضل أنواع البسكويت من حيث المذاق اللذيذ والشهي للغاية، ويمكننا تحضيره في المنزل وعمل أحلى وأشهي بسكويت،حيث يمكن إعداده بخطوات سهله وبسيطة، وتقديمه لأولادك علي وجبة الإفطار،أو تقديمه للضيوف في جميع المناسبات والأعياد، ويعتبر من الوصفات الغير مكلفة ويتميز أيضاً بمكوناته المغذية حيث يحتوي على البيض الغني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والبروتين وأيضا الزبادي الذي يساعد على عملية الهضم ويقي من هشاشه العظام، ومن خلال موقعنا ثقفني، سنقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير بسكويت بسكريم التركي الرهيب بطعم أحلى من الجاهز.مكونات بسكويت بسكريم
تتميز مكونات بسكويت بسكريم التركي بتوفرها في كل بيت فهي غير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، وتساعد على منح الأطفال القوة والنشاط، وسوف نقدمها لكم بالمقادير التالية:-
- 3 كوب دقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر المطحون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 125 جرام من الزبدة الغير مملحة بحراره الغرفة.
- نوتيلا للحشو.
سنقدم لكم طريقة تحضير بسكويت بسكريم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-
- نضع الزبدة والزيت، والبيض، والسكر، والبيكنج بودر، والفانيليا، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض
باستخدام المضرب اليدوي.
- وعندما نلاحظ تجانس الخليط، نقوم بوضع الدقيق بالتدريج ونقلب حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم ومتجانس، وتتكون لدينا عجينه ناعمة وخالية من أي تكتلات.
- ثم نحضر كيس حلواني ونضع به النوتيلا ، ونقوم بعمل فتحة في مقدمة الكيس.
- بعد ذلك نقوم بأخذ قطعة صغيرة من العجين ونفردها على شكل دائرة، ثم نضع النوتيلا ونقفل العجينة من الجوانب بشكل دائري، ثم نضغط عليها برفق.
- ثم نقوم بعمل خطوط بالطول والعرض على وجه البسكويت باستخدام السكين.
- نأخذ البسكويت ويوضع في صينية بها ورق زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين قطع البسكويت.
- ثم يتم خبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً، على درجة 190 لمدة ٢٠ – ٢٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت ويأخذ لون ذهبي.
- نترك البسكويت ليبرد ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أوالحليب بألف صحة وعافية.
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