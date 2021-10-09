بسكويت بسكريم هو أحد افضل أنواع البسكويت من حيث المذاق اللذيذ والشهي للغاية، ويمكننا تحضيره في المنزل وعمل أحلى وأشهي بسكويت،حيث يمكن إعداده بخطوات سهله وبسيطة، وتقديمه لأولادك علي وجبة الإفطار،أو تقديمه للضيوف في جميع المناسبات والأعياد، ويعتبر من الوصفات الغير مكلفة ويتميز أيضاً بمكوناته المغذية حيث يحتوي على البيض الغني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والبروتين وأيضا الزبادي الذي يساعد على عملية الهضم ويقي من هشاشه العظام، ومن خلال موقعنا ثقفني، سنقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير بسكويت بسكريم التركي الرهيب بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت بسكريم

تتميز مكونات بسكويت بسكريم التركي بتوفرها في كل بيت فهي غير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، وتساعد على منح الأطفال القوة والنشاط، وسوف نقدمها لكم بالمقادير التالية:-

3 كوب دقيق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من السكر المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

125 جرام من الزبدة الغير مملحة بحراره الغرفة.

نوتيلا للحشو.

طريقة التحضير

سنقدم لكم طريقة تحضير بسكويت بسكريم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-