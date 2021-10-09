طريقة عمل الطحينة البيضة بالسمسم في المنزل بقوام مظبوط ولذيذ زي الجاهز

تحاول كل ربة منزل الابداع في تقديم وصفات جديدة تستطيع من خلالها تزين سفرتها باشهى الاكلات، ولذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل الطحينة البيضاء اللذيذة التى تدخل في الكثير من الاكلات المختلفة، والتي يمكن من خلالها عمل سلطة الطحينة المفضلة لدى الكثير، وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل

الطحينة البيضاء تتميز بمكوناته البسيطة جدًا التي تتواجد بالفعل في كل بيت وتوفر على كل ربة منزل تكاليف شرائها جاهزة وخطوات تحضيرها كلأتي:

المكونات

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السمسم الأبيض.

ربع كوب من الزيت يفضل الزيتون أو زيت الذرة.

رشة من الملح مناسب للكمية.

طريقة التحضير

حمصي السمسم جيدًا في مقلاه فقط وذلك حتى يميل لونه الى الغمقان بشكل بسيط.

احضري المطحنة واطحني السمسم جيدًا حتى يصبح مسحوق بودرة ناعمة.

اضيفي السمسم في الخلاط مع الدقيق، ثم أضيفي الزيت إليه بشكل تدريجي حتى الحصول على القوام المناسب.

أضيفي الملح إلى الخليط.

أعيدي خلط المكونات جيدًا.

هكذا تم تحضير الطحينة ويمكن وضعها في برطمان محكم الغلق الان ووضعة في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام.

يستمر مدة حفظ الطحينة لمدة أسبوعين فقط من يوم تصنيعها لذلك لابد من استخدامها خلال هذه الفترة.

أهم فوائد تناول الطحينة لصحة الجسم

الطحينة لها الكثير من الفوائد التي تمنحها للجسم عند تناوله والتي سوف نذكر أهمها من خلال الآتي: