طريقة عمل الطحينة البيضة بالسمسم في المنزل بقوام مظبوط ولذيذ زي الجاهز

تحاول كل ربة منزل الابداع في تقديم وصفات جديدة تستطيع من خلالها تزين سفرتها باشهى الاكلات، ولذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل الطحينة البيضاء اللذيذة التى تدخل في الكثير من الاكلات المختلفة، والتي يمكن من خلالها عمل سلطة الطحينة المفضلة لدى الكثير، وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل
الطحينة البيضاء تتميز بمكوناته البسيطة جدًا التي تتواجد بالفعل في كل بيت وتوفر على كل ربة منزل تكاليف شرائها جاهزة وخطوات تحضيرها كلأتي:
المكونات
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السمسم الأبيض.
- ربع كوب من الزيت يفضل الزيتون أو زيت الذرة.
- رشة من الملح مناسب للكمية.
طريقة التحضير
- حمصي السمسم جيدًا في مقلاه فقط وذلك حتى يميل لونه الى الغمقان بشكل بسيط.
- احضري المطحنة واطحني السمسم جيدًا حتى يصبح مسحوق بودرة ناعمة.
- اضيفي السمسم في الخلاط مع الدقيق، ثم أضيفي الزيت إليه بشكل تدريجي حتى الحصول على القوام المناسب.
- أضيفي الملح إلى الخليط.
- أعيدي خلط المكونات جيدًا.
- هكذا تم تحضير الطحينة ويمكن وضعها في برطمان محكم الغلق الان ووضعة في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام.
- يستمر مدة حفظ الطحينة لمدة أسبوعين فقط من يوم تصنيعها لذلك لابد من استخدامها خلال هذه الفترة.
الطحينة لها الكثير من الفوائد التي تمنحها للجسم عند تناوله والتي سوف نذكر أهمها من خلال الآتي:
- الطحينة عند تناولها قد تساعد في الوقاية من مرض السرطان، والقضاء على الخلايا السرطانية في بداية تكوينها.
- تستخدم الطحينة أيضًا كعلاج لخفض ضغط الدم بنسبة معقولة مما تجعله في المعدل الطبيعي، ولذلك فتناولها علاج لمرضى الضغط تحديدًا.
- تحمي العظام من العديد من الأمراض التي قد تصيبه مثل الهشاشة، وايضًا التهاب المفاصل وما ينتج عنه من ألم.
- تساعد الطحينة في خفض معدل الكوليسترول في الدم والحفاظ على الكوليسترول الجيد، وذلك قد يساعد بشكل كبير في حماية القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة.
- تعتبر مصدر طاقة كبير جدًا للجسم فهي تعطي نشاط وحيوية للجسم بشكل كبير.
الوسوم
تحاول كل ربة منزل الابداع في تقديم وصفات جديدة تستطيع من خلالها تزين سفرتها باشهى الاكلات، ولذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل الطحينة البيضاء اللذيذة التى تدخل في الكثير من الاكلات المختلفة، والتي يمكن من خلالها عمل سلطة الطحينة المفضلة لدى الكثير، وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل
الطحينة البيضاء تتميز بمكوناته البسيطة جدًا التي تتواجد بالفعل في كل بيت وتوفر على كل ربة منزل تكاليف شرائها جاهزة وخطوات تحضيرها كلأتي:
المكونات
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السمسم الأبيض.
- ربع كوب من الزيت يفضل الزيتون أو زيت الذرة.
- رشة من الملح مناسب للكمية.
طريقة التحضير
- حمصي السمسم جيدًا في مقلاه فقط وذلك حتى يميل لونه الى الغمقان بشكل بسيط.
- احضري المطحنة واطحني السمسم جيدًا حتى يصبح مسحوق بودرة ناعمة.
- اضيفي السمسم في الخلاط مع الدقيق، ثم أضيفي الزيت إليه بشكل تدريجي حتى الحصول على القوام المناسب.
- أضيفي الملح إلى الخليط.
- أعيدي خلط المكونات جيدًا.
- هكذا تم تحضير الطحينة ويمكن وضعها في برطمان محكم الغلق الان ووضعة في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام.
- يستمر مدة حفظ الطحينة لمدة أسبوعين فقط من يوم تصنيعها لذلك لابد من استخدامها خلال هذه الفترة.
الطحينة لها الكثير من الفوائد التي تمنحها للجسم عند تناوله والتي سوف نذكر أهمها من خلال الآتي:
- الطحينة عند تناولها قد تساعد في الوقاية من مرض السرطان، والقضاء على الخلايا السرطانية في بداية تكوينها.
- تستخدم الطحينة أيضًا كعلاج لخفض ضغط الدم بنسبة معقولة مما تجعله في المعدل الطبيعي، ولذلك فتناولها علاج لمرضى الضغط تحديدًا.
- تحمي العظام من العديد من الأمراض التي قد تصيبه مثل الهشاشة، وايضًا التهاب المفاصل وما ينتج عنه من ألم.
- تساعد الطحينة في خفض معدل الكوليسترول في الدم والحفاظ على الكوليسترول الجيد، وذلك قد يساعد بشكل كبير في حماية القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة.
- تعتبر مصدر طاقة كبير جدًا للجسم فهي تعطي نشاط وحيوية للجسم بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة البيضة بالسمسم في المنزل بقوام مظبوط ولذيذ زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.