كريم الخميرة المعجزة لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله في دقائق

تعاني الكثير من النساء من وجود البقع الغامقة في مناطق متفرقة من الجسم، مثل منطقة الركبة والكوع وايضًا المناطق الحساسة، ولذلك تسعى كلًا منهم على ايجاد حلول سريعة للتخلص من هذه المشكله ولكن دائمًا الكريمات المتواجدة في الأسواق لا تعطي النتيجة المطلوبة، والآن سنتعرف على خلطات الخميرة الطبيعية التي تساعد بشكل سريع وفعال في التخلص من كل الاسمرار في هذه المناطق وذلك من خلال هذا المقال.

خلطة الخميرة لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

الخميرة من المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تفتيح كل الأماكن الغامقة في الجسم، كما أنها تساعد على تجديد الخلايا، ونعومة البشرة ونضارتها، وطريقة استخدام الخلطة كالتالي:

المكونات

ربع كوب من السكر الخشن الابيض.

أربع ملاعق من عصير الليمون المركز بدون إضافات.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق

لابد من وضع هذا الخليط على جسم نظيف، ولذلك ينصح قبل البدء في التحضير بالاستحمام، بالماء الساخن لفتح مسام الجلد للاستفادة من الخليط.

الان يمكنك التحضير من خلال إحضار طبق، ووضع فيه الخميرة مع السكر قلبي المكونات جيدًا اضيفي الان عصير الليمون قلبي مرة أخرى ثم أضيفي في النهاية زيت الزيتون.

بعد ذلك اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس يمكن توزيعه الآن على الجلد.

وزعي الخليط على كل المناطق الغامقة في الجسم.

افركي المناطق جيدًا بأصابعك لمدة دقيقتين او اكثر.

اتركيه الآن على الجلد لمدة تصل إلى نصف ساعة.

قبل غسل الجسم افركي مرة أخرى الخليط من على الجلد حتى يتساقط تمامًا.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر الآن.

قومي بترطيب الجسم بكريم مرطب خفيف على البشرة.

حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة لابد أن تقومي بتكرار الوصفة مرتين بشكل أسبوعي.

فوائد خليط الخميرة للبشرة

تستخدم الخميرة ليس فقط بغرض التفتيح فهو في الأساس عبارة عن ماسك طبيعي مقشر للبشرة، مما قد يساعد على إزالة الجلد الميت، وايضًا نعومتها بشكل واضح، وتوحيد لون البشرة، كما أنه أمن جدًا لاستخدامه في تفتيح المناطق الحساسة فلا يسبب أي التهاب أو حساسية.