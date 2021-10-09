القراقيش السريعة للمدارس بحشوة رائعة ومكونات صحية ومفيدة

تعتبر القراقيش السريعة من المخبوزات المحببة للكبار والصغار ويقبلون على تناولها بكثرة، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مثل العجوة والملبن، وهى تصلح لأطفالنا في أوقات المدارس حيث تمدهم بالطاقة والنشاط وتساعد على التركيز، وتعتبر بديل مناسب لساندويتشات الجبن والمربى التي قد تكون غير محببة لبعض الأطفال، فهى من المخبوزات التى لا تفسد سريعاً ويمكن إعدادها بكميات كبيرة لمرة واحدة والإحتفاظ بها لأيام، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل القراقيش السريعة للمدارس بمكونات صحية ومفيدة.

مكونات القراقيش السريعة

تتوفر مكونات القراقيش السريعة في المنزل فهى غير مكلفة، وسوف نقدمها لكم بالمقادير التالية:-

1 كيلو دقيق.

1كوب من السمن.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة محلب مطحون.

ماء دافئ للعجن.

مكونات حشوة القراقيش ( نصف كيلو عجوة، 2 ملعقة كبيرة سمسم، نصف كوب سمن، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة كبيرة سكر )

طريقة التحضير

يتم تحضير القراقيش بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

يجب تحضير كوب من الماء الدافئ وإضافة ملعقة الخميرة الفورية وملعقة سكر ويتركوا لمدة خمس دقائق. نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح مع السمسم والمحلب المطحون، ثم نسخن الزيت والسمن على النار حتى الغليان. ثم نضيف خليط السمن والزيت على خليط الدقيق مع التقليب بالملعقة الخشبية حتى تتداخل المكونات مع بعضها. بعد أن تبرد العجينة يتم إضافة كوب الماء الدافئ المضاف إليه الخميرة مع التقليب، ثم نعجن المكونات مع بعضها مع إضافة ماء عند الحاجة. ثم نترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة، ونخلط العجوة مع السمن والسمسم والقرفة وملعقة كبيرة من السكر مع التقليب. ثم نفرد العجينة على شكل مستطيل ونقوم بوضع العجوة، ثم نلف العجينة بشكل طولي ثم نضغط عليها ونقطعها حلقات متساوية. نم نغطيها لمدة نصف ساعة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي. تعتبر من المخبوزات التي تدوم صلاحيتها لأيام دون قلق من تغير طعمها ومذاقها.

طريقة عمل الباتون ساليه بالكمون

الباتون ساليه هو نوع من المعجنات التي تمتاز بسهولة تحضيرها بمكونات غير مكلفة، ويمكن تقديمها مع الجبن أو الشاي كوجبة خفيفة، وهى عبارة عن أصابع طويلة ومالحة وتعرف أيضاً بأصابع الكمون، ويمكننا تحضيرها في المنزل بالمقادير التالية:-

3 كوب دقيق.

ثلث كوب سمن.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السمن والسكر والدقيق في العجان الكهربي على سرعة متوسطة، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الخميرة الفورية على الخليط السابق. ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً حتى تختلط المكونات مع بعضها وتتكون عجينة ملساء وخالية من التكتلات. نترك العجينة تختمر حتى يتضاعف حجمها، وبعد ذلك يتم تشكيلها على شكل أصابع رفيعة ونضعها في صاج مخصص للخبز. وندهن وجه الأصابع بصفار بيضة وفانيليا ونرشها بالكمون، ثم نضع الصينية في الفرن على درجة 160 حتى تنضج. بعد أن يبرد الباتون ساليه نحتفظ به في علبة محكمة الغلق، وتقدم كوجبة خفيفة مع الجبن أو الشاي بألف صحة وعافية.

طريقة عمل السميط

المقادير

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب زيت.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

حليب للعجن.

لدهن الوجه ( صفار بيضة وسمسم )

طريقة التحضير