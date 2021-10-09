بسكوت الحليب ، من المخبوزات المحببة لدي الكثير من الناس وخاصة الأطفال، لأنه يتميز بقوامه الهش وطعمه المختلف الذي يميزه عن غيره من الحلويات، وهو من الأطعمة التي تقدم دائماً على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، كما يقدم دائماً في المناسبات والأعياد والأفراح، وينتشر بكثرة في جميع البلاد العربية، ويضاف إليه بعض النكهات التي تجعل طعمه شهي ولذيذ، مثل الكاكاو، والشكولاتة، والشوفان، وأنواع أخرى كثيرة من النكهات، وطريقة صنعه بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت ولا مجهود، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز بخطوات بسيطة وبدون تكلفة. مكونات بسكوت الحليب الهش مكونات بسكوت الحليب الهش يتكون البسكويت من عدة مكونات بسيطة تساعدنا على عمله بالمنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- 4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوب كبير من الحليب البودر.

بيضة واحدة.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كيلو من الزبدة.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

مربى للحشو طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الزبدة، والزيت، والسكر، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى يصبح القوام أبيض كريمي. نضيف البيض، والفانيليا، للخليط ونخفق مرة أخرى حتى يتجانس الخليط مع بعض. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا، والحليب البودر ونخفق برفق حتى يتجانس الخليط مع بعض وتتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نقسم العجين إلي نصفين ونضع الكاكاو على نصف العجينة ونقوم بعجنها جيداً حتى تمتزج تماماً. نقوم بفرد العجين على شكل دائرة ونقوم بتقطيعه بالقطاعات الخاصة بالبسكوت. نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونرص عليها قطع البسكوت. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بحشو البسكويت بالمربي. نقوم بوضع البسكويت على طبق التقديم، ثم نقدمه بجانب المشروبات والعصائر وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الحليب بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- عدم الإفراط في وضع البيكنج بودر حتى لا نتسبب في نفش البسكويت أكثر من اللازم.

الحليب السائل يعمل على تنشيف البسكوت ويجعله صلب ويصعب تشكيله.

يفضل وضع الحليب المجفف عند عمل البسكويت بالمنزل حتى يعطينا قوام هش.

يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكويت داخلها.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

يفضل خفق السكر والزيت والزبدة مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. بسكوت البرتقال بسكوت البرتقال يحتوي هذا النوع من البسكويت على بعض المكونات البسيطة وهى كما يأتي:- كوبان ونصف دقيق.

معلقة واحدة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان بشر برتقال.

كوب زبدة.

ملعقتان كبيرتان عصير برتقال. طريق التحضير طريق التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت البرتقال وهى كما يلي:- نقوم بخلط البيكنج بودر والدقيق، ثم نضيف إليهم الملح، ثم نقلب المكونات جيداً. نخلط السكر مع بشر البرتقال، ثم نقوم بتقليبهم وفركهم حتى نتخلص من الزيوت التي توجد بهم. نقوم بخفق الزبدة في المضرب الكهربائي جيداً، ثم نضيف إليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال. نخفق المكونات حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نضيف إليه عصير البرتقال، والبيض بالتدريج. نضيف إلى الخليط الدقيق مع التقليب المستمر حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بلف العجين في ورق النايلون، ونتركه في الثلاجة نصف ساعة. نشكل البسكويت بالماكينة الخاصة بالتقطيع، ثم نرصه على صينية الفرن. ندخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج. الوسوم

بسكوت الحليب ، من المخبوزات المحببة لدي الكثير من الناس وخاصة الأطفال، لأنه يتميز بقوامه الهش وطعمه المختلف الذي يميزه عن غيره من الحلويات، وهو من الأطعمة التي تقدم دائماً على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، كما يقدم دائماً في المناسبات والأعياد والأفراح، وينتشر بكثرة في جميع البلاد العربية، ويضاف إليه بعض النكهات التي تجعل طعمه شهي ولذيذ، مثل الكاكاو، والشكولاتة، والشوفان، وأنواع أخرى كثيرة من النكهات، وطريقة صنعه بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت ولا مجهود، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز بخطوات بسيطة وبدون تكلفة. مكونات بسكوت الحليب الهش مكونات بسكوت الحليب الهش يتكون البسكويت من عدة مكونات بسيطة تساعدنا على عمله بالمنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- 4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوب كبير من الحليب البودر.

بيضة واحدة.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كيلو من الزبدة.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

مربى للحشو طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الزبدة، والزيت، والسكر، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى يصبح القوام أبيض كريمي. نضيف البيض، والفانيليا، للخليط ونخفق مرة أخرى حتى يتجانس الخليط مع بعض. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا، والحليب البودر ونخفق برفق حتى يتجانس الخليط مع بعض وتتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نقسم العجين إلي نصفين ونضع الكاكاو على نصف العجينة ونقوم بعجنها جيداً حتى تمتزج تماماً. نقوم بفرد العجين على شكل دائرة ونقوم بتقطيعه بالقطاعات الخاصة بالبسكوت. نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونرص عليها قطع البسكوت. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بحشو البسكويت بالمربي. نقوم بوضع البسكويت على طبق التقديم، ثم نقدمه بجانب المشروبات والعصائر وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الحليب بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- عدم الإفراط في وضع البيكنج بودر حتى لا نتسبب في نفش البسكويت أكثر من اللازم.

الحليب السائل يعمل على تنشيف البسكوت ويجعله صلب ويصعب تشكيله.

يفضل وضع الحليب المجفف عند عمل البسكويت بالمنزل حتى يعطينا قوام هش.

يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكويت داخلها.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

يفضل خفق السكر والزيت والزبدة مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. بسكوت البرتقال بسكوت البرتقال يحتوي هذا النوع من البسكويت على بعض المكونات البسيطة وهى كما يأتي:- كوبان ونصف دقيق.

معلقة واحدة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان بشر برتقال.

كوب زبدة.

ملعقتان كبيرتان عصير برتقال. طريق التحضير طريق التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت البرتقال وهى كما يلي:- نقوم بخلط البيكنج بودر والدقيق، ثم نضيف إليهم الملح، ثم نقلب المكونات جيداً. نخلط السكر مع بشر البرتقال، ثم نقوم بتقليبهم وفركهم حتى نتخلص من الزيوت التي توجد بهم. نقوم بخفق الزبدة في المضرب الكهربائي جيداً، ثم نضيف إليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال. نخفق المكونات حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نضيف إليه عصير البرتقال، والبيض بالتدريج. نضيف إلى الخليط الدقيق مع التقليب المستمر حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بلف العجين في ورق النايلون، ونتركه في الثلاجة نصف ساعة. نشكل البسكويت بالماكينة الخاصة بالتقطيع، ثم نرصه على صينية الفرن. ندخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج.

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