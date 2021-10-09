طريقة عمل كشري الحلة البيتي على أصوله بدقة السرية أحلي من المطاعم

كشري الحلة البيتي ، من الأطعمة المشهورة التي يشتهر بها المطبخ العربي وخاصة المطبخ المصري فهم أول من فنان وابدع في طهي، وهو من أكثر الأكلات المحببة لديهم، ويقبلون على تناوله بكثرة وبشكل يومي، فهو يمتلك كمية كبيرة من النشويات التي تزيد من طاقة الجسم أثناء النهار، ويقدم دائماً بجانب الدقة والصلصة اللذيذة التي تجعل طعمه مميز وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كشري الحلة البيتي بدقة السرية أحلي من المطاعم بدقة السرية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كشري الحلة البيتي مكونات كشري الحلة البيتي يتكون من عد مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب ونصف من الأرز. كوب من المكرونة الصغيرة. طبق صغير من الشعرية. كوب من المكرونة الاسباكتى. نصف كوب من حمص الشام المنقوع. كوب صغير من العدس الأصفر. نصف كوب من عدس الاسمر. 2 حبة متوسطة من البصل المقطع شرائح رفيعة. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغير من الثوم المفروم. ثلاث أكواب من الماء الساخن. مكونات الصلصة ثلاث أكواب من الصلصة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كشري الحلة البيتي على اصوله مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضع كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بوضع الأرز بالحلة ونقلب من حين لأخر حتى يصبح لون ذهبي فاتح. ثم نضيف الشعرية، والمكرونة الصغيرة ونقلب باستمرار حتى يكتسب الخليط اللون الذهبي. نقوم بإضافة العدس الأصفر، والعدس الأسمر، والمكرونة الاسباكتي ونقلب لمدة دقيق ثم نضف الحمص المنقوع ونقلب جميع المكونات مع بعضها، ثم نضيف ثلاث أكواب من الماء المغلي والملح والفلفل والبهارات ونترك الخليط على ناؤر هادئة حتى ينضج تماماً. ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل وملعقة النشا ونقلب من حين لأخر حتى يتحمر البصل ويصبح ولونه أحمر ومقرمش. نخرج البصل من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت تماماً، ثم نضيف للزيت عصير الطماطم، والثوم المفروم، والملح والفلفل ونقلبهم جيداً ثم نترك الصلصة حتى تنضج وتسبك تماماً. نحضر حلة الكشري ونقوم بتفريغه في طبق التقديم ونضع عليه الصلصة ثم نرش الوجه بالبصل المقرمش وبالهناء والشفاء. طريقة عمل دقة الكشري بالخل والثوم سوف نتعرف على سر دقة الثوم اللذيذة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وقليل من الملح، والفلفل، والكمون ونقلب هم جيداً مع بعض.

ثم نضيف نصف كوب من الخل بالتدريج، وملعقتين من عصير الليمون ونقلب جيداً.

ثم نخفف الخليط بنصف كوب من الماء حتى نحصل على قوام الدقة المطلوب.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه يبرد تماماُ، ثم ضعي في طبق التقديم وقدميه بارد بجانب الكشري اللذيذ. الوسوم

كشري الحلة البيتي ، من الأطعمة المشهورة التي يشتهر بها المطبخ العربي وخاصة المطبخ المصري فهم أول من فنان وابدع في طهي، وهو من أكثر الأكلات المحببة لديهم، ويقبلون على تناوله بكثرة وبشكل يومي، فهو يمتلك كمية كبيرة من النشويات التي تزيد من طاقة الجسم أثناء النهار، ويقدم دائماً بجانب الدقة والصلصة اللذيذة التي تجعل طعمه مميز وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كشري الحلة البيتي بدقة السرية أحلي من المطاعم بدقة السرية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كشري الحلة البيتي مكونات كشري الحلة البيتي يتكون من عد مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب ونصف من الأرز. كوب من المكرونة الصغيرة. طبق صغير من الشعرية. كوب من المكرونة الاسباكتى. نصف كوب من حمص الشام المنقوع. كوب صغير من العدس الأصفر. نصف كوب من عدس الاسمر. 2 حبة متوسطة من البصل المقطع شرائح رفيعة. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغير من الثوم المفروم. ثلاث أكواب من الماء الساخن. مكونات الصلصة ثلاث أكواب من الصلصة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كشري الحلة البيتي على اصوله مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضع كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بوضع الأرز بالحلة ونقلب من حين لأخر حتى يصبح لون ذهبي فاتح. ثم نضيف الشعرية، والمكرونة الصغيرة ونقلب باستمرار حتى يكتسب الخليط اللون الذهبي. نقوم بإضافة العدس الأصفر، والعدس الأسمر، والمكرونة الاسباكتي ونقلب لمدة دقيق ثم نضف الحمص المنقوع ونقلب جميع المكونات مع بعضها، ثم نضيف ثلاث أكواب من الماء المغلي والملح والفلفل والبهارات ونترك الخليط على ناؤر هادئة حتى ينضج تماماً. ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل وملعقة النشا ونقلب من حين لأخر حتى يتحمر البصل ويصبح ولونه أحمر ومقرمش. نخرج البصل من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت تماماً، ثم نضيف للزيت عصير الطماطم، والثوم المفروم، والملح والفلفل ونقلبهم جيداً ثم نترك الصلصة حتى تنضج وتسبك تماماً. نحضر حلة الكشري ونقوم بتفريغه في طبق التقديم ونضع عليه الصلصة ثم نرش الوجه بالبصل المقرمش وبالهناء والشفاء. طريقة عمل دقة الكشري بالخل والثوم سوف نتعرف على سر دقة الثوم اللذيذة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وقليل من الملح، والفلفل، والكمون ونقلب هم جيداً مع بعض.

ثم نضيف نصف كوب من الخل بالتدريج، وملعقتين من عصير الليمون ونقلب جيداً.

ثم نخفف الخليط بنصف كوب من الماء حتى نحصل على قوام الدقة المطلوب.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه يبرد تماماُ، ثم ضعي في طبق التقديم وقدميه بارد بجانب الكشري اللذيذ.

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