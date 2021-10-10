طريقة عمل حلويات لحمة محمرة ومبهرة عالطريقة المصري الأصلي بأسهل الطرق

طريقة عمل حلويات لحمة محمرة ، ذات المذاق المتميز، وهو من أشهر الأطباق الشعبية المصرية، والتي يسعى الكثيرين للوصول في طهيها، بطريقة احترافية، مثل المطاعم الفاخرة، والشعبية المتمكنة من تصنيع تلك الأكلة على أصولها، وفي نفس الوقت تكون سهلة وسريعة في التحضير، ومماثلة لطريقة المطبخ المصري الأصيل، مع العلم أن تلك الأكلة بإمكانك إستخدامها كوجبة للغذاء أو العشاء على حد سواء، فطريقة تصنيعها وكونها خفيفية في الأكل، جعلها من أشهر وأخف الأطباق للمصريين، وبإمكانك تقديمها في المناسبات مثل العيد الأضحى، لأنها تحتوي على خليط من أجزاء الذبيحة، ستجديه متوفر في مطبخك في عيد الأضحى، بشكل خاص، وإليك أسهل وأسرع طريقة تحضير لتلك الوجبة الشهية على الإطلاق.

حلويات اللحوم أو فواكه اللحوم أو كما ما يطلق عليها المصريين السمين، هي عبارة عن خليط من أجزاء الذبيحة، تأتي من عند الجزار، وهي الفشة، والكلاوي، والكبده، والطحال، ولحمة الرأس، والقلب، واللسان وقطع من الدهون السمينة، وتفضل كل ربة منزل صنعها في المنزل، ضمانًا لطهيها بطريقة صحية، ولكي تهتم بنظافتها إضافة لكون تصنيعها في المنزل إقتصادي، أكثر من المطاعم، وفي التالي المقادير وطريقة الطهي في المنزل بأسهل وأشهى الطرق.

200 جرام لية.

½ كيلو كبدة.

أيضًا ½ كيلو قلب .

½ كيلو لحمة رأس.

كذلك ½ كيلو طحال.

½ كيلو اللسان.

أيضًا ½ كيلو الفشة.

½ كيلو الكلاوي.

قراقيش.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

كاري.

دبس رمان.

كركم.

كزبرة.

زيت.

ملعقة سمن بلدي.

طماطم.

فلفل رومي ألوان.

3 حبات بصل كبار.

4 فصوص ثوم كبار.

قومي بتنظيف حلويات اللحم جيدًا، أحضري وعاء كبير الحجم واملئيه بالماء، ثم أضيفي اليه ملح، وليمون، والخل، وانقعي فيه الحلويات لمدة ثلاث ساعات، ثم أخرجيهم وقومي بشطفهم جيدًا. قومي بتصفية حلويات اللحم من الماء، في مصفاة كبيرة، وقطعي الحلويات إلى مكعبات. أحضري حلة غويطة ضعي بها ماء، وعلى نار متوسطة اتركيها حتى تمام الغليان، ضعي بها حبهان، ومستكة، وورق لوري، وكركم، واسلقي بها الفشة، والكلاوي، والقلب، واللسان، ولحمة الرأس، والطحال لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم قومي بتصفيتها من ماء السلق. أحضري وعاء كبير وقومي بتتبيل الكبدة فيه، بإضافة نصف ليمونه، وملعقة كمون صغيرة، وفص ثوم مفروم، وفلفل أسود، لمدة نصف ساعة. قومي بتشويح الكبدة في طاسة الزيت، نصف تسوية مع فص ثوم مفروم، وشرائح بصل. أحضري طاسه كبيرة الحجم، صبي بها الزيت، وأضيفي ملعقة صغيرة من السمن البلدي، ثم قومي بوضع شرائح اللية والدهون ونتركهم يمتزجو ببعضهم البعض، أضيفي شرائح البصل وفصوص الثوم المفروم وشويحيهم في الطاسة. أضيفي الكلاوي المسلوقة، والقلب المسلوق، والفشة المسلوقة، واللسان المسلوق، ولحم الرأس المسلوق، والطحال المسلوق، والقراقيش إلى الطاسة وبالتقليب، ثم أضيفي رشة الملح وفلفل أسود، وكركم، رشة كمون، والبهارات وبالتقليب. بعد عشر دقائق أضيفي للخليط السابق الكبدة النصف مشوحة إلى الطاسة الكبيرة، ثم أضيفي فلفل رومي الألوان، وشرائح الطماطم، وشوحيهم مع الخليط وبالتقليب. هدي النار واتركي الخليط مدة عشر دقائق حتى تمام النضج، وأحضري طبق التقديم كبير الحجم، وضعي في الأسفل أوراق من الكزيرة الخضراء، وشرائح من الليمون، وشرائح الطماطم على الجوانب للتزيين، ثم ضيفي الحلويات المحمرة المبهرة، في وسط الطبق بشكل جمالي. يقدم طبق حلويات اللحمة المحمرة، مع طبق طحينة، وخبز محمص، أو خبز بلدي، أو بإمكانك الإطلاع على طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، وتقديمه مع الوجبة الشهية، ولا تنسي تقديم طبق المخلل الشهي مع الوجبة، والسلطة الخضراء.

وبإمكانك العودة للسطور السابقة، ومتابعة فديو الشيف علاء الشربيني، والإطلاع على نفس الوصفة، على طريقة الشيف بالخطوات بدقة، والمذكورة بإسم طاجن حلويات المدبح، لحصول على أفضل طاجن حلويات محمرة ومبهرة، على طريقة المطاعم، بشكل دقيق وطعم ولا أروع، ويمكنك التعرف والإطلاع على طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتقديمها مع تلك الأكلة المصرية الخفيفة اللذيذة.