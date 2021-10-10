طريقة طبخ التمن الحايلي السعودي على أصولها من أهل حائل بشمال المملكة

طريقة طبخ التمن الحايلي السعودي ، وهي واحدة من أكثر الأطباق الشعبية من المطبخ السعودي، الخاصة بأهل مدينة حائل، سكان شمال المملكة العربية السعودية، وهي من ألذ وأشهى الأكلات الدافئة، خاصة في الأجواء الشتوية، فأكلة التمن الحايلي تضم مجموعة كبيرة من العناصر المغذية، سواء للجسم، أو وللبشرة أيضًا، حيث يدخل في مكوناتها الألياف الطبيعية الملينة، وأيضًا البروتينات المفيدة للجسم، والفيتامينات، وعناصر أخرى من الكالسيوم والحديد والزنك، ومكونات أخرى متنوعة مثل الخضروات المشكلة، والأملاح والماغنسيوم، والعديد من العناصر ذات القيمة الغذائية المرتفعة، وإليكي طريقة تحضير التمن الحايلي بالطريقة السعودية الأصلية، وبأسهل الطرق.

إضافة لما سبق ذكره، فالمطبخ السعودي، عامر ومتنوع بالأكلات الشعبية ذات المذاق المتميز، وذلك لاتساع وترامي أراضي المملكة العربية السعودية، وتنوع تضاريسها، وأقاليمها، وقد أدى هذا التنوع في طبيعة البيئة، والجغرافيا الشاسعة إلى تنوع الأطعمة، والأكلات، إضافة إلى عوامل أخرى مثل قدوم الكثيرين من الناس في موسم الحج، إلى أراضي المملكة، وقد أتوا بثقافاتهم، وأطعمتهم، مما أدى إلى تنوع أكلات المطبخ السعودي بشكل ملحوظ، حتى أن الأطعمة تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية، أو الإقليم، بين أكلات شهيرة لمنطقة الشمال، وأكلات يشتهر بها منطقة الجنوب، نذكر مثلا الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي، الكبسة السعودي، المنسف السعودي، والمطازيز وغيرها من أكلات شمال ووسط السعودية، وكذلك عيش الحساوي والربيان الذي يشتهر بها المنطقة الشرقية بالمملكة، وكذلك السليق، والقوزي، المشتهر بها أهل الحجاز وتهامة، وكذلك العريكة، والمرضوضة المشتهر بها امنطقة الجنوبية من المملكة.

كيلو من لحم المحاشي، أو أي نوع لحم.

ثلاث حبات من البصل المفروم ناعم.

ملعقة واحدة صغيرة كركم بودرة.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من بهارات صرار حائل.

ملعقة واحدة صغيرة من البهار المشكل.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة ملح.

2 ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

عدد 2 قرون من الفلفل الأحمر الحار، والفلفل الأخضر الحار.

مقدار كوب ممتلئ من الطماطم المفرومة ناعم.

كوب واحد من القرع، المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

مقدار كوب واحد من الكوسة، المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

مقدار ملعقتان صغيرتان من صلصة الطماطم.

عدد 2 كوب تمن، أرز قصير الحبة.

سبعة أكواب من الماء المغلي الساخن.

أولًا أحضري وعاء عميق، وقومي بتسخين كمية من الزيت به، ثم قومي بتشويح البصل المفروم، حتى يتحول لونه للون الذهبي. كذلك قومي بإضافة قطع اللحم إلى البصل المفروم وبالتقليب جيدًا، على نار متوسطة لمدة خمسة دقائق، وبمجرد أن يتغير لون اللحم، قومي بإضافة البهارات وبالتقليب جيدًا. ثم بمجرد أن تمتزج المكونات مع البهارات، وتشمين رائحة قوية للبهارات، قومي بإضافة الفلفل الأحمر الحار، والفلفل الأخضر الحار، وبالتقليب جيدًا. الآن قومي بإضافة مقدار الطماطم المفرومة، للمكونات السابقة، وبالتقليب جيدًا، حتى تتجانس جميعها سويًا، وتري الطماطم ذابت وتحولت إلى سائل في الوعاء. أضيفي الخضار إلى الوعاء، وباتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات سويًا. قومي بإضافة الماء المغلي الساخن، إلى الوعاء، ثم أضيفي صلصة الطماطم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بوضع غطاء الوعاء واتركيه على نار متوسطة. ثم قومي بغسل التمن جيدًا، ثم أضيفي إليه كمية من المياه بمقدار يغمره تمامًا، والجحدير بالعلم أن التمن حتى ينضج لابد من وضع كمية كبيرة من الماء عليه. كذلك قومي بإضافة التمن إلى الوعاء، ثم قومي بتحريك التمن مع باقي مكونات الأكلة، ثم قومي بتغطية الوعاء، واتركيه على نار هادئة، مدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تمام النضج. في النهاية برفع التمن الحايلي، من على النار، بعد تمام التسبيك والنضج، ثم اسكبيه نسكب في طبق التقديم، وقومي بتزين الطبق بالكشنة، والصرار الحائل الأحمر.

طبخ التمن الحايلي على أصوله على الطريقة السعودية

التمن الحايلي على أصوله للشيف السعودي مشعل العويصي

في الختام لمتابعة طريقة طبخ التمن الحايلي السعودي، على أصوله لأشهر شيف سعودي، الشيف مشعل العويصي، بإمكانك الإطلاع على الفيديو السابق، والتدقيق الجيد في الخطوات والمقادير، واتباعها لعمل ألذ أكلة سعودي حايلي على الاطلاق، والجدير بالعلم أنه بإمكانك التشكيل في الخضروات المستخدمة في الأكلة، والتبديل بين الباذنجان والكوسة، والقرع والجزر، حسب الرغبة.