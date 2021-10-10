أفضل ما جربت الفتيات في تبييض وشد البشرة كالزجاج ومنع ظهور التجاعيد، إليكي سيدتي وصفتين طبيعيتين هما الأقوى لتوحيد لون البشرة مع تفتيحه درجات عدة إضافة إلى شد الوجه ومنع ظهور التجاعيد على المدى البعيد. نستخدم في كل من تلك الوصفتين القهوة سريعة الذوبان كعنصر أساسي لا غنى عنه؛ فهي تعتبر أقوى عنصر طبيعي لشد البشرة وتوحيد لونها وحمايتها من التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد؛ مما يجعلها لا غنى عنها لمن يبحث عن خلطة طبيعية لتأخير ظهور علامات التقدم في السن ومنع ظهور التجاعيد.

خلطات تبييض وشد البشرة كالزجاج

الوصفة الأولى سوف نحتاج فيها ملعقة صغيرة من العنصر الأساسي وهو القهوة سريعة التحضير، إلى جانب ملعقة كبيرة من ماء الورد الذي ينعم البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة في الجلد، ملعقة كبيرة من الجيلاتين الذي يحافظ على مرونة البشرة ويمنحها نضارة طبيعية ويحسن مظهرها. في البداية نضيف القهوة سريعة التحضير في وعاء ثم نضغط عليه قليلاً ونضيف بعد ذلك ماء الورد، ثم نمزج المكونين معاً جيداً ونضيف الجيلاتين ثم نمزج المكونات جيداً مرة أخرى.

بعد ذلك نضع الوعاء في حمام مائي ساخن لمدة 10 دقائق لاذابة الجيلاتين، مع تحريك الخليط من حينٍ لآخر. بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة طبقي الخليط على الجلد على بشرة الوجه والرقبة، ضعيه على المناطق المجعدة ويترك الخليط لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك قومي بإزالة هذا القناع بلطف وبعدها رطبي بشرتك بزيتك المفضل، يمكنك إستخدام أي نوع من أنواع الزيوت المرطبة، يكرر هذا القناع 3 مرات في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودة ورطبة.

منع ظهور تجاعيد الوجه

الوصفة الثانية سوف نحتاج فيها مع القهوة عدد بيضة واحدة؛ فالبيض يؤخر الشيخوخة المبكرة وينعم البشرة. في البداية سوف نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ونضع الصفار في وعاء (صفار البيض يشد الوجه وينعم البشرة) ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان، بعد ذلك نخلط المكونين معا جيداً حتى تمام التجانس. يطبق القناع على البشرة بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة حيث يطبق على كامل بشرة الوجه والرقبة، ثم يترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك قومي بإزالته بفرك البشرة بأطراف الأصابع، ثم تغسل البشرة بالماء جيداً وترطب بالمرطب الخاص بك.