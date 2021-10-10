تحضير كيكة الثلاث ملاعق في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر أنواع الوجبات أو المعجنات التي يتداول الاسم الخاص بها على مواقع السوشيال ميديا بمكونات بسيطة سهلة التجربة وغير مرتبطة بمكونات عديدة أو ما شابه، حيث تعتبر تلك الوصفات أكثر جاذبية من وصفات التحضير التي تلزم إلي مكونات متعددة ومن الوصفات التي تبدو غريبة التي ظهرت في الأوان الأخيرة كيكة الثلاث ملاعق وهي نوع مبسط من الكيك بدلاً من الكيك بمكونات كثيرة قد تبدو مرهقة أحياناً طريقة التحضير الخاصه بها وكذلك يمكن التصنيف في النكهات الخاصة بها مثل الكيك كبيرة الحجم وتعتبر تلك الطريقة مناسبة للأطفال لتحضير النوع المناسب لكل طفل أو أفراد العائلة وللتعرف على طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق في المنزل طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق في المنزل مكونات التحضير: ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق السميد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم ابيض اللون.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

كيس بيكنج باودر.

ثلاث وحدات من البيض صغيرة الحجم. طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق: أولاً تعتمد كيكة الثلاث ملاعق على المضرب الكهربائي لذلك نقوم بوضع البيض في طبق واسع ثم الفانيليا وإضافة السكر وتشغيل المضرب لمدة لا تقل عن خمس دقائق بحيث يذوب السكر. إضافة باقي المكونات السائلة من مقادير الثلاث ملاعق من الزيت والزبادي والحليب السائل إلي خليط البيض ثم تشغيل المضرب لثلاث دقائق. في تلك الخطوة نقوم بإضافة المكون الأساسي السميد وتقليبه بالإضافة إلي البيكنج باودر واستمرار الخفق بالمضرب الكهربائي إلي أن تصبح العجينة سائلة وجاهزة لوضعها بالفرن. تعتبر كمية المكونات مناسبة لصينية فرن صغيرة ذات مقاس 22 ويفضل أن تكون من النوع التيفال الغير لاصقه ثم نسكب خليط العجينة في الصينية. نضع الصينية بالفرن الساخن من قبل ثم نتركها وعدم فتح الفرن إلا بعد مرور أربعين دقيقة حتى لا تتغير درجة الفرن من الداخل ويؤثر على الكيك مع درجة حرارة متوسطة ثم اختبار نضجها وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق: الوسوم

تعتبر أنواع الوجبات أو المعجنات التي يتداول الاسم الخاص بها على مواقع السوشيال ميديا بمكونات بسيطة سهلة التجربة وغير مرتبطة بمكونات عديدة أو ما شابه، حيث تعتبر تلك الوصفات أكثر جاذبية من وصفات التحضير التي تلزم إلي مكونات متعددة ومن الوصفات التي تبدو غريبة التي ظهرت في الأوان الأخيرة كيكة الثلاث ملاعق وهي نوع مبسط من الكيك بدلاً من الكيك بمكونات كثيرة قد تبدو مرهقة أحياناً طريقة التحضير الخاصه بها وكذلك يمكن التصنيف في النكهات الخاصة بها مثل الكيك كبيرة الحجم وتعتبر تلك الطريقة مناسبة للأطفال لتحضير النوع المناسب لكل طفل أو أفراد العائلة وللتعرف على طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق في المنزل طريقة تحضير كيك الثلاث ملاعق في المنزل مكونات التحضير: ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق السميد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم ابيض اللون.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

كيس بيكنج باودر.

ثلاث وحدات من البيض صغيرة الحجم. طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق: أولاً تعتمد كيكة الثلاث ملاعق على المضرب الكهربائي لذلك نقوم بوضع البيض في طبق واسع ثم الفانيليا وإضافة السكر وتشغيل المضرب لمدة لا تقل عن خمس دقائق بحيث يذوب السكر. إضافة باقي المكونات السائلة من مقادير الثلاث ملاعق من الزيت والزبادي والحليب السائل إلي خليط البيض ثم تشغيل المضرب لثلاث دقائق. في تلك الخطوة نقوم بإضافة المكون الأساسي السميد وتقليبه بالإضافة إلي البيكنج باودر واستمرار الخفق بالمضرب الكهربائي إلي أن تصبح العجينة سائلة وجاهزة لوضعها بالفرن. تعتبر كمية المكونات مناسبة لصينية فرن صغيرة ذات مقاس 22 ويفضل أن تكون من النوع التيفال الغير لاصقه ثم نسكب خليط العجينة في الصينية. نضع الصينية بالفرن الساخن من قبل ثم نتركها وعدم فتح الفرن إلا بعد مرور أربعين دقيقة حتى لا تتغير درجة الفرن من الداخل ويؤثر على الكيك مع درجة حرارة متوسطة ثم اختبار نضجها وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق:

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