ليه الافضل انك متاخديش شاور قبل النوم على طول

الشاور قبل النوم ممكن يكون عادة عن كتير من الاشخاص ، ولكن من وجهة نظر طبية ان الاستحمام قبل النوم مش افضل طريقة للحصول على نوم عميق ، وفي الواقع ان العادة دي اللي تبان صحية ممكن تضر اكتر ما تنفع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك اضرار الاستحمام قبل النوم.
اضرار الاستحمام قبل النوم:
1- مش هتقدري تنامي بسهولة:
الشاور السخن قبل النوم ممكن تشوفيها فكرة مريحة بالنسبة لك ، ولكن في الواقع ان ده ممكن يضر نومك ، لانك هترتاحي بشكل افضل لما تكون درجة حرارة جسمك اقل شوية ، ولما جسمك يبدأ في الاستعداد للنوم طبيعي درجته حرارته بتنخفض شوية ، والحمام السخن هيأدي لرفع درجة حرارة جسمك الاساسية وارباك جسمك ، لكن لو انتي حاسه انك مش قادرة تدخلي تنامي من غير ما تاخدي شاور ، خدي شاور بماية فاترة قبل النوم بساعة او ساعتين.
2- ممكن يسرع نبضات قلبك:
لو حسيتي ان قلبك بينبض بشكل اسرع بعد الحمام السخن ، في الواقع ان في تفسير علمي لده ، ان الماية السخنة بترفع ضغط الدم ، والمتخصصين بيحذروا ان جسمك ممكن يسخن بشدة ويسبب اجهاد قلبك ، ولما يحصل تسارع في ضربات قلبك ، هيبقى في احتمال كبير انك متعرفيش تنامي ، وده هيأدي في النهاية لمشاكل صحية اكتر.
3- ممكن يسبب زيادة في الوزن:
اكل وجبة عشا لذيذة والاستحمام بعدها بالماية السخنة ممكن تشوفي انها افضل طريقة تختمي بيها يومك قبل النوم ، ولكن في الواقع ان الشاور بعد الاكل هيأدي لارباك الجهاز الهضمي ويأدي لزيادة الوزن ، لان الهضم بيحتاج لزيادة تدفق الدم في المعدة ، والاستحمام هيأدي لتدفق الدم لاجزاء تانية في الجسم ، ولكن لو حاسه انك عايزة تاخدي شاور بالليل ، الافضل تستني لمدة 30 دقيقة على الاقل بعد الوجبة.
4- مضر لشعرك:
الاستحمام قبل النوم مباشرة والنوم وشعرك مبلول مش مفيد لخصلات شعرك او لصحتك ، النوم بشعر رطب هيخلي المخدة تمتص الرطوبة ويخلق بيئة دافية ورطبة مثالية لنمو البكتيريا الضارة ، وده بدوره هيأدي لمشاكل مختلفة في فروة الراس ، زي الحكة, التهيج, قشرة الراس.
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