طريقة تحضير حلى الحليب أرقى حلوى باردة تقدميها لضيوفك بدون بيض أو فرن، وصفة اليوم هي تحضير حلى الحليب الباردة والإقتصادية جداً بمكوناتها البسيطة، ورغم ذلك فهي تتميز بطعمها الرائع مما يجعلها تناسب مختلف الأذواق. لن تصدقي بساطة مكونات حلى الحليب فهي تتكون فقط من لتر حليب ساخن كوب دقيق بمقدار 140 جرام، نصف كوب زبدة بمقدار 113 جرام، ملعقة كبيرة فانيليا، نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام. أما مقادير الصوص فهي كوب سكر بمقدار 200 جرام، 2 كوب إلا ربع ماء بمقدار 400 مللي، بالاضافة إلى ملعقتين نشا.

طريقة تحضير حلى الحليب في المنزل

لتحضير حلى الحليب الباردة ذات المذاق الراقي نقوم أولا بتجهيز الطبقة الكريمية، حيث يتم تحضير مقلاة أو أي إناء ثم نرفعه على نار متوسطة ونضيف إليه الزبدة (يمكنك إستخدام سمن أو زيت ولكن يفضل الزبدة لإضافة طعم أكثر روعة)، وتترك حتى يتم ذوبانها جيداً ثم يتم إضافة الدقيق. بعد ذلك مباشرة نمزج الدقيق مع الزبدة جيداً ويتم تركه على النار لمدة حوالي 3 -4 دقائق مع الإستمرار في التحريك.

بعد ذلك مباشرة نضيف الحليب الساخن تدريجياً مع التقليب حتى لا يتكون تكتلات، يتم التقليب في هذه الخطوة باستخدام المضرب اليدوي وبعد إضافة كمية الحليب كلها والتقليب المستمر نحصل على قوام كريمي، بعد ذلك نضيف الفانيليا وتكون بنكهة مميزة ثم نضيف السكر ويتم التقليب جيداً حتى يذوب السكر. بعد ذلك نحضر قالب بايركس مقاس صغير حوالي 15 سم أو اطباق الأرز بحليب أو كأس حسب ذوقكم، ثم نسكب خليط الحليب ونوزعه بالتساوي ويترك ليتماسك حوالي ساعة، والآن نقوم بتحضير الصوص.

أرقى حلوى باردة بدون بيض أو فرن

يتم إضافة النشا على الماء ثم نقوم بتذويبه جيداً في الماء بالمضرب اليدوي، ثم نحضر إناء ونرفعه على النار ونضيف إليه السكر ويترك حتى يتم كرملته، مع الإستمرار في التقليب لنحصل على سكر مكرمل فاتح اللون، ثم نضيف خليط النشا والماء تدريجياً مع الإستمرار في التقليب، ثم يترك ليتم غليانه لمدة 10-15دقيقة حتى نحصل على قوام يشبه قوام المهلبية، ثم نسكبه على سطح الحلى ويوزع جيداً ثم ندخل القالب في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك جيداً، بعد ذلك نقطعه ونقدمه.