معجزة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ونفخ وتوريد الخدود وإزالة التجاعيد والبقع السوداء نهائيا

معجزة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة، من بين أكثر ما ترغب في التعرف عليه الكثير من السيدات حيث أن استعمال الخميرة في تجميل البشرة يعد استخدم متنوع وعلى حسب المكونات الأخرى المضافة يكون تأثير الخميرة، فتوجد وصفات للتبييض، ووصفات أخرى للخميرة لتبييض وتسمين الخدود وجعلها بمظهر جذاب وممتلئ ولكن من الضروري أن تكون الخميرة فعالة ونشطة، مع استعمال مكونات طبيعية تفيد لتحقيق تلك الأغراض، ومن خلال الآتي نتعرف على أهم الوصفات من الخميرة والتي تعمل على جعل الوجه منير ونضر وممتلئ، كما سنتعرف على الطريقة المتبعة للتحضير.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

من بين أهم ما يجب تطبيقه على البشرة حيث أن الخميرة تعد من المكونات الطبيعية والتي تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية المحفزة لبياض البشرة ونضارتها، كما أنه تعزز من تواجد الكولاجين بالبشرة وتعمل علي تنشيط الكولاجين وهذا ما يجعل الوجه يبدو بمظهر أكثر امتلاء، وفيما يلي توضيح لأهم مقادير الوصفة وطريقة التحضير:

ملعقة خميرة.

ملعقة عسل

ملعقة زبادي.

ملعقة نشا.

ملعقة فازلين.

مكونات كريم الخميرة للتبييض ونفخ الخدود:

طريقة تحضير الوصفة:

الوصفة تحتاج إلى أن يتم خلط مختلف المقادير مع بعضها البعض، ومن ثم نحصل على كيم أو خليط متجانس نشط من الممكن أن يطبق على الوجه مدة حوالي ربع ساعة، وبعدها لا بد من غسل الوجه بالمياه الفاترة.

خلطات الخميرة والبيض لتبييض البشرة ونفخ الخدود

تعتبر تلك الوصفة من بين أهم وصفات الخميرة والتي تسهم في تفتيح الجلد وتزيل التجاعيد وتعطي مظهر ممتاز للبشرة وتحفز من مادة الكولاجين وتمد البشرة بالترطيب الكامل، كما أنها وصفة تعمل على التحسين من جمال ونضارة الجلد والمكونات هي:

ملعقة خميرة.

ملعقة جل صبار.

ملعقة صودا الخبز.

زيت زيتون.

دقيق أبيض.

ماء ورد.

طريقة تحضير الخليط:

لا بد من تذويب الجل وبعدها تسهل الإضافة لكل المكونات وتقليبها مع بعضها البعض حيث أن مختلف المكونات تنتج خليط خفيف كريمي يسهل تطبيقه على الوجه مدة حوالي ربع ساعة بعدها يستحب غسل البشرة بغسول طبيعي ملائم.