طريقة عمل صوص التوفي اللذيذ للغاية بثلاث مكونات فقط بكل سهولة

صوص التوفي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص التوفي.

مكونات صوص التوفي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب سكر.

ملعقة زبدة.

باكيت قشطة طرية ٢٠٠ ملل

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص التوفي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع كوب السكر في طاسة على نار هادئة بدون تقليب حتي يبدأ السكر في الذوبان.

وبعدما يبدأ السكر في الذوبان نقوم بتحريكه حتي يذوب السكر تماما.

ثم نقوم بإضافة ملعقة الزبدة ونقلبها جيدا مع السكر المذاب.

بعد ذلك نقوم بإضافة باكيت القشطة الطرية ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بغلق النار ونترك الصوص ليبرد بدرجة حرار الغرفة.

ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء

ويمكننا أكلها مع الكيك أو أي نوع من المعجنات والمخبوزات.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة الأخري يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: