الكريم الياباني من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية وآمنة على البشرة، وهذا الكريم الرائع فعال جداً لنضارة البشرة، ويعرف بكريم التبييض الفوري الأشهر والأكثر استخداماً، حيث يعمل على تبييض البشرة بشكل دائم وهو كريم مرطب للجلد ويعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة بالجسم، كما يعمل على إزالة التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس، والتخلص من الكلف والنمش والبقع الداكنة في الوجه والرقبة، فهو يحتوي على الليمون الغني بفيتامين ج الذي يعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة والحفاظ على مظهرها، كما أنه يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، وتبحث الفتيات والسيدات عن منتجات غالية الثمن للتفتيح ولكنها تحتوي على عناصر ضارة بالبشرة، ولذا ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل الكريم الياباني الرهيب والمذهل لتبييض الوجه وبشرة الجسم. مكونات الكريم الياباني

سنقدم لكم مكونات الكريم الياباني لتفتيح البشرة كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة مبشورة من صابون دوف الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة حليب جاف.

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة. طريقة التحضير يتم تحضير الكريم الياباني بخطوات سهلة كالتالي:- نضع ملعقة كبيرة من الأرز مع كوب من الماء ونتركها لمدة٢٤ساعة. ثم نقوم بتصفية ماء الأرز، ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة مبشورة من صابون دوف الأبيض، ونقوم بخلط الصابون جيداً حتى تمام الذوبان. بعد ذلك نقوم بوضع نشا الذرة ونقوم بالخلط جيداً، ثم نضع الحليب الجاف مع التقليب حتي تمتزج المكونات مع بعض. ثم نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب بدون توقف حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نرفع الخليط من على النار ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع التقليب الجيد. ثم نترك الخليط ليبرد، ونقوم بوضع الكريم الرائع في علبة نظيفة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. يتم استخدام الكريم على الوجه والأماكن المراد تفتيحها يومياً لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بماء دافئ، ويجب استخدام هذه الوصفة يوميا لنتائج أفضل. الوسوم

الكريم الياباني من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية وآمنة على البشرة، وهذا الكريم الرائع فعال جداً لنضارة البشرة، ويعرف بكريم التبييض الفوري الأشهر والأكثر استخداماً، حيث يعمل على تبييض البشرة بشكل دائم وهو كريم مرطب للجلد ويعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة بالجسم، كما يعمل على إزالة التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس، والتخلص من الكلف والنمش والبقع الداكنة في الوجه والرقبة، فهو يحتوي على الليمون الغني بفيتامين ج الذي يعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة والحفاظ على مظهرها، كما أنه يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، وتبحث الفتيات والسيدات عن منتجات غالية الثمن للتفتيح ولكنها تحتوي على عناصر ضارة بالبشرة، ولذا ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل الكريم الياباني الرهيب والمذهل لتبييض الوجه وبشرة الجسم. مكونات الكريم الياباني

سنقدم لكم مكونات الكريم الياباني لتفتيح البشرة كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة مبشورة من صابون دوف الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة حليب جاف.

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة. طريقة التحضير يتم تحضير الكريم الياباني بخطوات سهلة كالتالي:- نضع ملعقة كبيرة من الأرز مع كوب من الماء ونتركها لمدة٢٤ساعة. ثم نقوم بتصفية ماء الأرز، ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة مبشورة من صابون دوف الأبيض، ونقوم بخلط الصابون جيداً حتى تمام الذوبان. بعد ذلك نقوم بوضع نشا الذرة ونقوم بالخلط جيداً، ثم نضع الحليب الجاف مع التقليب حتي تمتزج المكونات مع بعض. ثم نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب بدون توقف حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نرفع الخليط من على النار ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع التقليب الجيد. ثم نترك الخليط ليبرد، ونقوم بوضع الكريم الرائع في علبة نظيفة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. يتم استخدام الكريم على الوجه والأماكن المراد تفتيحها يومياً لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بماء دافئ، ويجب استخدام هذه الوصفة يوميا لنتائج أفضل.

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