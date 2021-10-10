طريقة عمل ساندويتشات الفراخ المقلية

ساندويتشات الفراخ تعتبر من الوجبات السريعة، و التى تقدم كوجبة خفيفة فى المنزل وتصلح أيضاً للمدرسة وخصوصاً مع بداية العام الدراسى الجديد وكل عام وانتم بخير، تبحث كل أم على التنوع فى عمل الساندويش لأطفالهم بحيث تكون صحية ومغذية تساعدهم على نمو أجسامهم وتزيد من طاقتهم، والنهارده هنعمل مع بعض الساندويش من أول عمل العيش إللى هنحشيه بالعجينة وكمان هنعمل الدجاج المقلي وازاى هنعمل الذ واطعم ساندويتش مضمون وكيفية عمله فى المنزل بكل سهولة، وكذلك غير مكلفة ومضمونة بعيدا عن المنتجات الجاهزة التى لا تثق بها العديد من الأمهات، وسوف اقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير ساندويتشات الفراخ المقلية. مكونات ساندويتشات الفراخ المقلية مكونات ساندويتشات الفراخ المقلية تحتوى ساندويتشات الفراخ المقلية على مكونات لعجينة العيش ومكونات الدجاج وكلها بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: مكونات العجينة ٣١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة. مكونات الدجاج ١/٢ كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الخردل.

حبة متوسطة من البصل.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملح حسب الرغبة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٥ ملعقة كبيرة من البقسماط. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ساندوتشات الفراخ المقلية سهلة جداً وتتمثل فى خطوتين عمل العجينة وعمل الحشوة وهى كالتالي: نقوم أولاً بعمل العجينة ونحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الملح والخميرة والسكر. نقلب المكونات الجافة كويس مع بعض ثم نضيف عليهم الزيت ونقلب واللبن الدافئ مع العجن. نستمر في العجن حتى تتكون لدينا عجينة ثم تعطيها ونتركها حتى تختمر. نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كور متوسطة الحجم. نرصها فى صينية مفروشة بورق الزبدة أو مدهونة ونضغط عليها شوية او نفردها شوية. ونتركها تختمر لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج تماماً. ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد. ثانياً نقوم بعمل الدجاج المقلي نقوم بفرم صدور الدجاج جيداً ثم نضيف إليها البصل المفروم والثوم المفروم. نضيف عليه الملح والخردل والفلفل الأسود والبقسماط. نعجنهم مع بعض كويس ثم نشكلهم على هيئة أقراص. ونضعها الأول فى الدقيق ثم فى البيض وبعد ذلك فى الكورن فليكس أو رقائق الذرة. وبعد ذلك نقوم بقليها فى الزيت ونقلبها من الجهتين حتى تتحمر. نقوم بإحضار العيش اللي خبزناه ونقسمه إلى نصفين . ندهن العيش بالمايونيز ونضع الخس ثم أقراص الدجاج وعليها الجبن ثم نضع نصف العيش الثانى وبكده نكون عملنا ساندويش صحى فى المنزل وبالف هنا وشفا. الوسوم

ساندويتشات الفراخ تعتبر من الوجبات السريعة، و التى تقدم كوجبة خفيفة فى المنزل وتصلح أيضاً للمدرسة وخصوصاً مع بداية العام الدراسى الجديد وكل عام وانتم بخير، تبحث كل أم على التنوع فى عمل الساندويش لأطفالهم بحيث تكون صحية ومغذية تساعدهم على نمو أجسامهم وتزيد من طاقتهم، والنهارده هنعمل مع بعض الساندويش من أول عمل العيش إللى هنحشيه بالعجينة وكمان هنعمل الدجاج المقلي وازاى هنعمل الذ واطعم ساندويتش مضمون وكيفية عمله فى المنزل بكل سهولة، وكذلك غير مكلفة ومضمونة بعيدا عن المنتجات الجاهزة التى لا تثق بها العديد من الأمهات، وسوف اقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير ساندويتشات الفراخ المقلية. مكونات ساندويتشات الفراخ المقلية مكونات ساندويتشات الفراخ المقلية تحتوى ساندويتشات الفراخ المقلية على مكونات لعجينة العيش ومكونات الدجاج وكلها بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: مكونات العجينة ٣١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة. مكونات الدجاج ١/٢ كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الخردل.

حبة متوسطة من البصل.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملح حسب الرغبة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٥ ملعقة كبيرة من البقسماط. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ساندوتشات الفراخ المقلية سهلة جداً وتتمثل فى خطوتين عمل العجينة وعمل الحشوة وهى كالتالي: نقوم أولاً بعمل العجينة ونحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الملح والخميرة والسكر. نقلب المكونات الجافة كويس مع بعض ثم نضيف عليهم الزيت ونقلب واللبن الدافئ مع العجن. نستمر في العجن حتى تتكون لدينا عجينة ثم تعطيها ونتركها حتى تختمر. نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كور متوسطة الحجم. نرصها فى صينية مفروشة بورق الزبدة أو مدهونة ونضغط عليها شوية او نفردها شوية. ونتركها تختمر لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج تماماً. ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد. ثانياً نقوم بعمل الدجاج المقلي نقوم بفرم صدور الدجاج جيداً ثم نضيف إليها البصل المفروم والثوم المفروم. نضيف عليه الملح والخردل والفلفل الأسود والبقسماط. نعجنهم مع بعض كويس ثم نشكلهم على هيئة أقراص. ونضعها الأول فى الدقيق ثم فى البيض وبعد ذلك فى الكورن فليكس أو رقائق الذرة. وبعد ذلك نقوم بقليها فى الزيت ونقلبها من الجهتين حتى تتحمر. نقوم بإحضار العيش اللي خبزناه ونقسمه إلى نصفين . ندهن العيش بالمايونيز ونضع الخس ثم أقراص الدجاج وعليها الجبن ثم نضع نصف العيش الثانى وبكده نكون عملنا ساندويش صحى فى المنزل وبالف هنا وشفا.

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