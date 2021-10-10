طريقة عمل بسكويت القرفة الاقتصادي الهش في المنزل بأبسط الخطوات

يعد بسكويت القرفة ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت التي تحتوي علي مذاق مختلف ورائع، ويعتبر من أنواع حلويات العيد اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله في الصباح كوجبة إفطار مميزة، ويحتوي هذه النوع من البسكويت علي نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وكل هذه الفوائد يحتاجه جسم الإنسان خلال يومه، ويساعد هذه البسكويت علي إنقاص الوزن الزائد، وهي من المخبوزات اللذيذة والشهية والغير مكلفة، لأنه يتكون من مكونات موجودة غالباً في كل منزل، لذلك يعد من المخبوزات الاقتصادية والموفرة، يتميز هذا النوع من البسكويت بسهولة تحضيره في المنزل بكل بسطة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بسكويت القرفة

هيا بنا نقدم لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذا النوع من البسكويت وهي كما يلي:-

كوب من الزبدة الغير مملحة.

ثلاث أرباع من السكر.

3 ملاعق صغيرة من شراب الذرة.

بيضة.

ربع معلقة كبيرة من بكينج الصودا.

رشة من الملح.

ربع معلقة كبيرة مسحوق القرفة المطحون.

معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

رشة من البهارات المشكلة.

معلقة صغيرة من القرنفل المطحون.

كوب ونصف من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت الاقتصادي بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي، ونخلط به الزبدة والسكر وشراب الذرة، والبيضة وبكينج الصودا والملح والقرفة والزنجبيل والبهارات، علي درجة متوسطة. ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الخلط المستمر لمدة دقيقة، ثم نضع العجينة علي كيس نايلون ونفردها بواسطة الكيس، وليس باستخدام اليد ونشكلها علي شكل أقراص. بعد ذلك تغطي العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نسخن الفرن علي حرارة متوسطة، وتركه جانباً لحين الاستخدام. ثم نغلف الصينية الخاصة بالفرن بورق الزبدة، ثم توضع العجينة علي سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق. بعد ذلك نقوم بفردها وتقطيعها باستخدام القطاعة بالشكل المنفصل، ثم نصف البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة. ثم نقوم بإدخال الصينية إلي الفرن المسخن مسبقاً، لمدة لا تقل عن عشر دقائق، حتي يتحمر البسكويت وينضج. بعد كدة نخرج الصينية، ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق حتي تبرد تماماً، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة لنجاح وصفات البسكويت

تعرفي من هنا علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كما يلي:-