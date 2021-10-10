اصنعي بنفسك العيش الفينو الاقتصادي بأقل التكاليف بالمنزل

العيش الفينو من أنواع الخبز التي يعشقها الأطفال ويحبون تناوله أثناء الذهاب إلى المدرسة، حيث يقومون بحشوة بالعديد من أنواع الأطعمة، فمنهم من يحب تناوله مع الجبن الأبيض، والبعض الأخر يحبون حشوة مع الجبن الشيدر أو الجبن الرومي أو اللانشون، وهناك الكثير من السيدات يفضلون عمل هذا النوع من الخبز في المنزل حتى تضمن أن يكون صحي ونظيف، وكذلك توفير الأموال التي يتم صرفها في شراء هذا الخبز من المخابز، وطريقة صنع هذا النوع من الخبز بسيطة جداً وتستطيع أي سيدة أن تقوم بجهيزة في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة.

مكونات عمل العيش الفينو

يحتوي هذا النوع من الخبز على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة داخل كل منزل وهى كما يلي:-

كيلو وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر، أو محسن خبز.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

كوب حليب سائل أو بودرة.

ربع ملعقة ملح.

ربع كوب زبدة سائلة.

نصف كوب من الماء أو حسب الاحتياج.

سمسم للتزيين

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير العيش الفينو الاقتصادي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

نقوم بتذويب الخميرة والسكر في الماء الدافئ حتى تفور الخميرة. نضع خليط الخميرة على الدقيق، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر أو محسن الخبز، والحليب، والزيت، والزبدة، والملح. نقوم بالعجن بالأيدي جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينة متماسكة سهلة التشكيل، ونستمر في العجن مدة 5 دقائق. نغطي العجين بالنايلون، ونحتفظ به في مكان دافئ حتى يزيد حجمه. نقسم العجين إلى كرات متساوية، ثم نقوم برشها بالدقيق حتى لا تلتصق. نفرد كل عجينة على شكل دائرة سمكها 1 سنتيمتر. نقوم بلف كل دائرة على شكل أسطوانة، ونقفل الأطراف باليدين، ثم نقوم بوضعها على صينية مغلفة بورق الزبدة، ثم نتركها مدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها. ندهن وجه الخبز الفينو بالحليب أو صفار البيض المخلوط بنصف ملعقة حليب. ندخل الخبز الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ونتركه بالفرن حتى يستوي ويصبح لونه ذهبي جميل.

طريقة عمل الخبز الفينو باللبن والزبدة

يحتوي هذا النوع من الخبز على المكونات التالية:-

3 أكواب دقيق.

نصف كوب زبدة.

حليب للعجن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضه واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخبز الفينو باللبن والزبدة وهى كما يلي:-