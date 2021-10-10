طبق الفول بطريقة جديدة أحلى إفطار بخلطات مختلفة كل يوم

طبق الفول من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، ويمثل الأكلة الرئيسية على مائدة الإفطار في كل بيت حيث يساعد على منح الجسم الطاقة طوال اليوم، ويعد من البقوليات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ولا يحتوي على أي دهون مشبعة لذا يساعد على خفض الوزن، كما يعتبر وجبة متكاملة بجانب السلطة الخضراء والخبز ويعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، ودائماً يتم البحث عن طرق جديدة ونكهات مختلفة تعطي مذاق جديد، ومن خلال موقع ثقفني، طريقة مختلفة لعمل طبق الفول بخلطات جديدة. مكونات طبق الفول الإسكندراني مكونات طبق الفول الإسكندراني سنقدم لكم فيما يلي مكونات الفول الإسكندراني:- فول مدمس.

2 فلفل ألوان مقطع.

فص ثوم مفروم.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كمون – كزبرة ). طريقة التحضير طريقة التحضير خطوات تحضير طبق الفول الإسكندراني سهلة وبسيطة وتتم كالتالي:- نضع قليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضيف البصل المقطع والفلفل الألوان المقطع مع التقليب. ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب، ثم نضيف الفول والتوابل وعصير الليمون والخل. ثم نضع الفول في طبق التقديم ويزين بالبقدونس. طاجن الفول بالبيض يتمتع طاجن الفول بالبيض بمذاق مميز وشهي ويمكننا إعداده بالخطوات التالية:- نضع قليل من الزيت في طاسة ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والطماطم المقطعة مكعبات، ونتركها تغلي على النار. ثم نضيف فص ثوم مفروم وبسطرمة مع رشة من الفلفل والكمون والكزبرة والملح. نضيف الفول وملعقة صغيرة من الشطة الحارة، ونقسم الخليط في طواجن مع وضع بيضة على الوجه. ثم ندخلها الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى ينضج البيض. طبق فول بالطحينة طبق فول بالطحينة يعد الفول بالطحينة من الأكلات المشهورة التي يتم تقديمها على كل الموائد، ويتم تحضيره بالخطوات الآتية:- نخلط ملعقتين طحينة مع رشة من الملح والكمون والفلفل والكزبرة، ثم نضع فص ثوم مفروم وعصير ليمون وقليل من الماء مع التقليب. نخلط الفول في الخلاط أو الهاند بلندر حتى يصبح ناعم، ثم نسخن الفول مع زيت على النار ونزود عليه خليط الطحينة مع التقليب. ثم يوضع في طبق التقدم ويزين بالطحينة والبقدونس. الوسوم

طبق الفول من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، ويمثل الأكلة الرئيسية على مائدة الإفطار في كل بيت حيث يساعد على منح الجسم الطاقة طوال اليوم، ويعد من البقوليات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ولا يحتوي على أي دهون مشبعة لذا يساعد على خفض الوزن، كما يعتبر وجبة متكاملة بجانب السلطة الخضراء والخبز ويعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، ودائماً يتم البحث عن طرق جديدة ونكهات مختلفة تعطي مذاق جديد، ومن خلال موقع ثقفني، طريقة مختلفة لعمل طبق الفول بخلطات جديدة. مكونات طبق الفول الإسكندراني مكونات طبق الفول الإسكندراني سنقدم لكم فيما يلي مكونات الفول الإسكندراني:- فول مدمس.

2 فلفل ألوان مقطع.

فص ثوم مفروم.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كمون – كزبرة ). طريقة التحضير طريقة التحضير خطوات تحضير طبق الفول الإسكندراني سهلة وبسيطة وتتم كالتالي:- نضع قليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضيف البصل المقطع والفلفل الألوان المقطع مع التقليب. ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب، ثم نضيف الفول والتوابل وعصير الليمون والخل. ثم نضع الفول في طبق التقديم ويزين بالبقدونس. طاجن الفول بالبيض يتمتع طاجن الفول بالبيض بمذاق مميز وشهي ويمكننا إعداده بالخطوات التالية:- نضع قليل من الزيت في طاسة ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والطماطم المقطعة مكعبات، ونتركها تغلي على النار. ثم نضيف فص ثوم مفروم وبسطرمة مع رشة من الفلفل والكمون والكزبرة والملح. نضيف الفول وملعقة صغيرة من الشطة الحارة، ونقسم الخليط في طواجن مع وضع بيضة على الوجه. ثم ندخلها الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى ينضج البيض. طبق فول بالطحينة طبق فول بالطحينة يعد الفول بالطحينة من الأكلات المشهورة التي يتم تقديمها على كل الموائد، ويتم تحضيره بالخطوات الآتية:- نخلط ملعقتين طحينة مع رشة من الملح والكمون والفلفل والكزبرة، ثم نضع فص ثوم مفروم وعصير ليمون وقليل من الماء مع التقليب. نخلط الفول في الخلاط أو الهاند بلندر حتى يصبح ناعم، ثم نسخن الفول مع زيت على النار ونزود عليه خليط الطحينة مع التقليب. ثم يوضع في طبق التقدم ويزين بالطحينة والبقدونس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبق الفول بطريقة جديدة أحلى إفطار بخلطات مختلفة كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.