ساندويش الدجاج المكسيكي بالتتبيلة والخلطة السرية أحلى من المطاعم

ساندويش الدجاج المكسيكي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالتتبيلة والخلطة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، وبمذاقه المميز، كما يمكنكم تجربة فتة شاورما فراخ وسوف تنال إعجابكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ساندويش الدجاج المكسيكي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات ساندويش الدجاج المكسيكي

يتكون ساندويش الدجاج المكسيكي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

كيلو صدور دجاج مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

2 حبة فطر أو فلفل أخضر مقطع شرائح.

خلطة دهن الساندويش

ثلاث أرباع كوب مايونيز.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع كوب جبن سائل.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الخردل.

2 ملعقة كبيرة من مخلل الخيار مفروم ناعم مع الماء (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج).

رشة توابل دجاج.

عيش فينو (ويمكنك الاستعانة بطريقة عمل العيش الفينو في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

ذرة معلبة (اختياري).

شرائح خس.

مخلل الخيار.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ساندويش الدجاج المكسيكي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير التتبيلة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه عصير الليمون وزيت الزيتون وصويا صوص والخردل والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر وإكليل الجبل والببريكا والملح والفلفل، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف شرائح الدجاج ونخلطهم جيداً، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، وندخله في الثلاجة، ثم نتركه لمدة ساعتين على الأقل.

ثم نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والدجاج المتبل، ثم نقلبه من وقت لآخر ونتركه حتى يستوي ويجف ماءه.

بعد ذلك نضيف إليه شرائح الفطر ونقلب باستمرار، ثم نتركه حتى يذبل.

ثم نرفع المقلاة من على النار، ونضع حشو الدجاج في وعاء آخر، ثم نضعها جانباً.

تحضير خلطة دهن الساندويش