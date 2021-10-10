حضري الخبز العربي الطري بالمنزل بمكونات بسيطة وبدون فرن

يعد الخبز العربي من أنواع الخبز الطري الهش الذي يصلح لعمل السندويتشات أو يصلح لتقديمه مع وجبة الفطار، ويتم تحضيره بطريقة سهلة جداً لا تحتاج إلي الفرن فهو من المخبوزات السريعة جداً، وهو عبارة عن خبز طري يتم تحضيره بواسطة مقلاة على النار يعطي شكل جميل ولذيذ يمكن تحضيره بحجم كبير أو صغير حسب الرغبة، كما أنه يصلح لعمل سندويتشات المدارس وذلك بتحضيره بحجم صغير لكي يكون محبب بالنسبة للأطفال بدلاً من شراء الخبز الجاهز، يمتاز هذا الخبز بأنه يتم تحضيره من خلال عجينة سهلة وبسيطة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الخبز العربي بالمنزل بخطوات سهلة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل الخبز العربي

تعتبر مكونات الخبز من أبسط ما يكون وهي عبارة عن المقادير الآتية:ـ

3 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة زيت.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

طريقة التحضير

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكننا صنع الخبز العربي بالمنزل وهي كما يلي:ـ

في وعاء متسع نقوم بإضافة الماء الدافئ ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً، نترك الخليط لمدة عشر دقائق لكي يتفاعل. ثم نقوم بإضافة الزيت والزبادي، ونخلط المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس. يضاف ملعقة من الحليب البودر ورشة من الملح ثم يضاف الدقيق تدريجياً، ونخلط المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً وتتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. توضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي وتترك في مكان دافئ لكي تختمر تأخذ حوالي ساعة من الوقت. على سطح مرشوش بالدقيق نقوم بتقسيم العجينة إلي أجزاء صغيرة حوالي 8 قطع، ثم نشكل كل جزء إلي كرات صغيرة. ثم نقوم بفردها بسمك رقيق أو سميك حسب الرغبة.

طريقة التسوية

يتم اتباع الخطوات الآتية لتسوية الخبز وهي كالآتي:ـ