حضري بسكوت الشاي الاقتصادي بأقل تكلفة وبطعم أحلى من الجاهز

يعد بسكوت الشاي الاقتصادي من ألذ أنواع البسكويت طريقة تحضيره بسيطة وغير مكلفة ، ويعد البسكويت هو من أكثر الأشياء المحببة لدي الأطفال الصغار، يمكننا تحضيره بكمية كبيرة والاستغناء عن شراء العبوات الجاهزة التي تحتوي على بعض المواد الحافظة، فمن خلال مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل يمكننا صنع البسكويت فهو من ألذ أنواع البسكويت الذي يقدم بجانب فنجان القهوة أو كوب الحليب أو الشاي وخاصة في الإفطار فهو من أسرع الأشياء التي يتم تناولها في وجبة الإفطار في الصباح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرتم طريقة بسيطة جداً لعمل بسكوت الشاي الاقتصادي بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الشاي الاقتصادي

يحتوي البسكوت على مكونات سهلة وغير مكلفة وتصنع لنا كمية كبيرة وهي كما يلي:ـ

4 بيضات.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 أكواب دقيق.

رشة ملح.

للوجه صفار بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي بخطوات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء متسع ونضع به أربع بيضات مع كوب من السكر ونصف كوب من الزبدة ونصف كوب من الزيت، ونخلط المكونات جيداً حتي تتحول للون الأبيض. ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الزبادي ونضيف ملعقة من الفانيليا وملعقة من البيكنج بودر، ثم نخلط المكونات مرة أخرى. يضاف الدقيق تدريجياً ونقلب باستخدام الملعقة الخشبية حتي يتحول إلي خليط سائل يشبه خليط الكيك ثم نضيف باقية الدقيق ونعجن المكونات باليد حتي تتكون العجينة طرية ملساء. نقوم بفرد العجينة على ورقة زبدة بسمك رقيق باستخدام النشابة، ثم نقوم بتقطيعها باستخدام قطاعات البسكوت أو يمكن نستخدم أي شكل دائري متوفر لدينا. نرص قطع البسكوت على صاج فرن به ورق زبدة أو يدهن بمسحة من الزيت. ثم ندهن وجه قطع البسكوت بطبقة خفيفة بصفار البيض.

طريقة التسوية

طريقة التسوية سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

يدخل فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يترك داخل الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي لمدة حوالي 20 دقيقة.

نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد قليلاً ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل البسكويت المقرمش

يتم تحضير البسكويت المقرمش بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ