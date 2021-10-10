طريقة عمل الكشري بالدقة المصري في البيت زي أشهر محلات الكشري

طريقة عمل الكشري بالدقة، يعتبر من أشهر المأكولات في المطبخ المصري، وخصوصاً المناطق الشعبية، فهو أكلة بسيطة وبمكونات بسيطة جداً، حيث يتكون من الأرز و المكرونة والعدس الأسود والبصل المقلي والصلصة والدقة، وهو من أشهر الأكلات الشعبية لأنه منخفض في سعره ولكن مرتفع جداً في السعرات الحرارية، لاحتوائه على جميع العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والنشويات والبروتين النباتي والفيتامينات، ويوجد طرق كثيرة لعمل الكشري ومنها الكشري الإسكندراني الذي يحتوي على العدس الأصفر بدلاً من العدس الأسود ولا يقدم معه الصلصة، وكل محافظة من محافظات مصر تطهيه وتقدمه بشكل مختلف.

طريقة عمل الكشري بالدقة

يعتبر من أفضل أنواع الكشري المصري لأنه يضاف إليه الصلصة والدقة مما يضيفه طعم لذيذ وشهي.

المقادير:

2 كوب أرز مصري ناضج.

1/4 كيلو مكرونة صغيرة الحجم.

3 ملاعق ثوم مفروم.

1/4 كيلو مكرونة اسباجيتي.

1/4 كيلو عدس بجبة “أسود”.

3 بصلات مقطعة إلى شرائح رفيعة جداً.

1/4 كيلو حمص مسلوق.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

1/2 كوب خل.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

شطه حمراء جافة.

طريقة التحضير

تسلق المكرونة الصغيرة الحجم و المكرونة الاسباجيتي. وتصفى بعد إتمام نضجها وتشطف بماء بارد. وتترك ليتم تصفيتها وتترك جانباً. ثم يسلق العدس حتى يتم نضجه ويصفى من ماء السلق. ويوضع مع الأرز الناضج ويخلط الاثنان معاً.

طريقة عمل صلصة الكشري

يتم تحمير بصلة صغيرة مبشورة في قليل من الزيت ومعها ملعقة ثوم مفروم. وقبل احمرارها نقوم بإضافة ملعقة من الخل إليها. ونضيف بعدها 4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم وكوب من الماء ويضاف إليها قليل من الملح والفلفل الأسود. بعدها تخفف درجة النار على الصلصة حتى يغلظ قوامها. وتحمر شرائح البصل في زيت غزير حتى يصير لونها بنياً فاتحاً. ويراعي فركها ببعض الدقيق قبل التحمير حتى لا تلتصق ببعضها.

طريقة عمل دقة الكشري

قومي بمزج الثوم والشطة الحمراء الجافة مع بعضهما وإضافة نصف كوب الخل إليها وتركهما لفترة.

ملحوظة:

عند تقديم الكشري يراعي وضع الأرز والعدس ثم المكرونة ويغطي الوجه بالصلصة والبصل المحمر والدقة. ويمكنك وضع الصلصة والدقة جانباً ويقدم ساخناً.