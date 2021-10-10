طريقة عمل كيك القالب بصوص الشكولاتة اللذيذ في المنزل

يعتبر كيك القالب بصوص الشكولاتة ، من أشهي ألذ أنواع الكيك الذي يعشقه الكثير من الأشخاص وخصوصاً الأطفال، لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من الشكولاتة وهي من أكثر الحلويات حباً إلي قلوب الصغار، وتعتبر هذه الكعكة من أنواع الحلويات التي يمكنك تقديمها في أعياد الميلاد والاحتفالات السعيدة، وهي من أنواع الكيك اللذيذة والهشة والخفيفة، التي يمكنك تقديمها إلي أطفالك في الصباح كوجبة إفطار بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي الساخن، تحتوي هذه الكعكة علي فيتامينات وكالسيوم ومعادن مهمة للجسم، تساعدك علي بناء عظام أطفالك، وتعتبر كيكة مغذية ومفيدة لأنها تتكون من الحليب والبيض ودقيق القمح وكل هذه المكونات طبيعية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك القالب بصوص الشكولاتة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل كيك القالب بصوص الشكولاتة

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا النوع من الكعك اللذيذ وهي كما يلي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

مقدار كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

نصف كوب كاكاو خام.

3 بيضات.

معلقة صغيرة خل.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

مقدار معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كيك القالب بصوص الشكولاتة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، وندهن القالب بالزيت ويبطن بالقليل من الدقيق، ونتركه جانباً. ثم يوضع الزيت والسكر والحليب والكاكاو، في الخلاط الكهربائي ويضرب جيداً. بعد ذلك يؤخذ مقدار من الخليط و يوضع في الفريزر، ثم يضاف علي باقي الخليط البيض والفانيليا والخل، ويضرب مرة أخرى. ثم يضاف الدقيق وبكينج بودر وتخلط جيداً حتي تتجانس المكونات، ثم يصب الخليط في القالب المجهز مسبقاً. ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتي تنضج تماماً، تخرج بعد كدة من الفرن وتترك لتهدأ قليلاً. بعد ذلك تقلب علي صينية مسطحة، ويصب عليها الخليط المحفوظ في الفريزر. ثم يوزع الخليط علي الكيكة جيداً، وتوضع في الثلاجة لحين التقديم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح وصفات الكيك

من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة للوصفة وهي كالاتي:-

اختيار الدقيق المخصص للكعك ونخله مره أو مرتين.

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي 20 دقيقة علي الأقل.

التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل استخدامه لمنع هبوط الكيك.

اختيار قالب متوسط الحجم للحصول علي قوام الكعك المطلوب.

عند ضرب الخليط نضرب في أتجاه واحد.

البيض يجب أن يكون بنفس درجة حرارة الغرفة.

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من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-