 أسهل طريقة لعمل أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية، تعد من أكثر الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات من أجل عملها في المنزل لأبنائهم بدلا من الشراء من الخارج، حيث تعد البسبوسة من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وغيرها، كما يتم اعتبارها من أكثر الحلويات التي يتم تجهيزها من خلال خطوات سهلة وبسيطة وفي وقت قليل، لذلك سنعرض لكم اليوم أفضل الطرق لتجهيز أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة من خلال موقعنا.طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية
تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في مختلف بلاد الوطن العربي، كما يفضلها الكثير من الكبار والصغار في أكثر الأوقات، كما يفضل العديد من الأمهات البحث عن أفضل الطرق التي يتم عمل البسبوسة من خلالها بمكونات بسيطة موجودة في البيت، وخطوات بسيطة تجعلك تحصلين على طعم مميز لأصابع البسبوسة الذهبية.مكونات أصابع البسبوسة
يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة مكونات في متناول الجميع، حيث تتوفر في كل بيت، وتأتي هذه المكونات كما يلي:
- عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.
- عدد 4 أكواب من السميد.
- مقدار كوب ونصف من السمنة.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة من السكر.
- رشة ملح.
- لبن سائل.
يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل في:
- قم بإحضار إناء غويط نضيف فيه كلا من الدقيق والسميد والبيكنج بودر والسكر بالإضافة لرشة الملح، ثم نقوم بتقليبهم معا بشكل جيد حتى يتم تتجانس تلك المكونات.
- بعد ذلك قم بإضافة السمن للمكونات السابقة، ثم قم بخلطهم معا بشكل جيد حتى تتجانس هذه المكونات بشكل جيد.
- قم بإضافة اللبن للمكونات التي قمت بمزجها من قبل للحصول على عجينة متماسكة.
- بعد الانتهاء من عجن المكونات جيدا، قم بتقطيع العجينة على شكل أصابع صغيرة ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت حتي لا تلتصق عند نضج البسبوسة.
- ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة تصل ل180 درجة مئوية.
- ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي لأصابع البسبوسة، وبعد ذلك قومي بوضع الشربات واحصلي علي ألذ أصابع البسبوسة الذهبية.
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طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية، تعد من أكثر الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات من أجل عملها في المنزل لأبنائهم بدلا من الشراء من الخارج، حيث تعد البسبوسة من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وغيرها، كما يتم اعتبارها من أكثر الحلويات التي يتم تجهيزها من خلال خطوات سهلة وبسيطة وفي وقت قليل، لذلك سنعرض لكم اليوم أفضل الطرق لتجهيز أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة من خلال موقعنا.طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية
تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في مختلف بلاد الوطن العربي، كما يفضلها الكثير من الكبار والصغار في أكثر الأوقات، كما يفضل العديد من الأمهات البحث عن أفضل الطرق التي يتم عمل البسبوسة من خلالها بمكونات بسيطة موجودة في البيت، وخطوات بسيطة تجعلك تحصلين على طعم مميز لأصابع البسبوسة الذهبية.مكونات أصابع البسبوسة
يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة مكونات في متناول الجميع، حيث تتوفر في كل بيت، وتأتي هذه المكونات كما يلي:
- عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.
- عدد 4 أكواب من السميد.
- مقدار كوب ونصف من السمنة.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة من السكر.
- رشة ملح.
- لبن سائل.
يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل في:
- قم بإحضار إناء غويط نضيف فيه كلا من الدقيق والسميد والبيكنج بودر والسكر بالإضافة لرشة الملح، ثم نقوم بتقليبهم معا بشكل جيد حتى يتم تتجانس تلك المكونات.
- بعد ذلك قم بإضافة السمن للمكونات السابقة، ثم قم بخلطهم معا بشكل جيد حتى تتجانس هذه المكونات بشكل جيد.
- قم بإضافة اللبن للمكونات التي قمت بمزجها من قبل للحصول على عجينة متماسكة.
- بعد الانتهاء من عجن المكونات جيدا، قم بتقطيع العجينة على شكل أصابع صغيرة ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت حتي لا تلتصق عند نضج البسبوسة.
- ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة تصل ل180 درجة مئوية.
- ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي لأصابع البسبوسة، وبعد ذلك قومي بوضع الشربات واحصلي علي ألذ أصابع البسبوسة الذهبية.
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