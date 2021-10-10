 أسهل طريقة لعمل أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية، تعد من أكثر الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات من أجل عملها في المنزل لأبنائهم بدلا من الشراء من الخارج، حيث تعد البسبوسة من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وغيرها، كما يتم اعتبارها من أكثر الحلويات التي يتم تجهيزها من خلال خطوات سهلة وبسيطة وفي وقت قليل، لذلك سنعرض لكم اليوم أفضل الطرق لتجهيز أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة من خلال موقعنا.

طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية

تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في مختلف بلاد الوطن العربي، كما يفضلها الكثير من الكبار والصغار في أكثر الأوقات، كما يفضل العديد من الأمهات البحث عن أفضل الطرق التي يتم عمل البسبوسة من خلالها بمكونات بسيطة موجودة في البيت، وخطوات بسيطة تجعلك تحصلين على طعم مميز لأصابع البسبوسة الذهبية.

مكونات أصابع البسبوسة

يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة مكونات في متناول الجميع، حيث تتوفر في كل بيت، وتأتي هذه المكونات كما يلي:

عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.

عدد 4 أكواب من السميد.

مقدار كوب ونصف من السمنة.

عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة من السكر.

رشة ملح.

لبن سائل.

طريقة تجهيز أصابع البسبوسة الذهبية

يتم عمل أصابع البسبوسة الذهبية من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل في: