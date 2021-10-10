بيتزا المطاعم بكل أسرارها مع صلصة البيتزا بطريقة احترافية

بيتزا المطاعم بكل أسرارها ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة احترافية مثل المطاعم بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البيتزا بدون فرن وخميرة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا المطاعم بكل أسرارها بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بيتزا المطاعم بكل أسرارها

تتكون بيتزا المطاعم بكل أسرارها من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ملحوة: هذه المقادير تكفي لعمل اثنين من البيتزا

مقادير العجينة

ثلاث أرباع كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير صلصة البيتزا

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

4 حبات طماطم مفروم في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مقادير الحشو

2 حبة فلفل أخضر مقطع شرائح.

2 حبة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح.

زيتون أسود مقطع حلقات.

حبة فطر مقطع شرائح.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بيتزا المطاعم بكل أسرارها بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيداً، ونترك الخليط لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة. ثم نضيف الزيت النباتي والدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة. ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر. ثم نقسم العجينة إلى كرتين من العجين، ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق. ثم نحضر صينيتين وندهنهم بالزيت. بعد ذلك نفرد كل كرة من العجين باليد في الصينية بسمك 1 سم، ثم نقوم بعمل ثقوب فيها بالشوكة. ثم ندهن العجينة بعد فردها بصلصة البيتزا، ثم نوزع عليها جبنة موزاريلا مبشورة، ثم شرائح الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفطر، ثم حلقات الزيتون. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ونتركها لمدة 10 دقائق. بعد ذلك تحمر البيتزا من أعلى لمدة دقيقتين. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقطع البيتزا، ثم نقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا