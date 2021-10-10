قولي وداعاً للمكياج.. بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها

بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي، يمكننا أن نقوم بالتحضير لوصفة كريم أساس متميزة من خلال التحضير لبعض المكونات الأساسية والتي تساعد في منح البشرة العديد من الفوائد، وليس فقط كريم يستعمل كقاعدة قبل التطبيق للميكب، بل تلك الوصفة التي نتعرف عليها من خلال الفقرات القادمة ستكون وصفة معالجة للبشرة تعمل على تبييضها كما تعمل على التحسين من ملمسها ونضارتها حيث أن الخليط الذي يتكون من عدد المكونات التي سنقوم بذكرها تساعد في إخفاء كل العيوب للبشرة، علاوة على ترطيبه الفعال للبشرة، وتوحيده للونها لإشراقة سريعة للجلد مع كل استعمال.

بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي

من بين أكثر المكونات التي من الممكن أن نستفيد منها في عمل وصفة كريم الأساس هو مكون النشاء حيث يعد استعمال النشاء من بين أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها يمكننا تحضير أفضل وصفات كريم الأساس والتي تعمل على التحسين من لون الجلد بتكرار الاستخدام كما تعد من بين الكريمات التي تعمل على الإنارة الطبيعية للوجه وإكسابه مستوى النضارة المطلوب، والمكونات الأساسية لكريم الأساس الطبيعي نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقتان نشا.

جل الصبار.

قطرات فيتامين إي.

فيتامين سي.

ملعقتان كريم مرطب طبيعي.

القليل من ماء الورد.

كيف يمكننا تحضير تلك الوصفة

وصفة النشاء من بين أسهل وأبسط وصفات الكريم الذي يستخدم كأساس قبل التطبيق للميكب، ومن خلال الاستعمال لكل المكونات المعروضة بالفقرة السابقة نقوم بالخلط لها حتى يتكون لدينا مزيج متجانس، وهذا المزيج لا بد أن يكون كريمي، وحال الحصول على الخليط خفيف بعض الشئ من الممكن أن نزيد قليلا من مكون النشاء كعمل من عوامل الربط ما بين كل المكونات، حيث ينتج الكريم الطبيعي المعزز لنضارة الجلد.

تطبيق كريم النشا

من الممكن تطبيق هذا الكريم الطبيعي في الصباح، وفي المساء وبشكل يومي حيث أنه لا يؤثر على جمال البشرة وله العديد من الخصائص الطبيعية المتميزة والتي من أهمها أنه مجدد للجلد، يزيل النمش والبقع، ويقضي على التصبغات، ويحسن الملمس للجلد، كما أنه يقضي على القشور التي قد تعاني منها البشرة نتيجة الجفاف.