طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبدون بيض

كيكة البسكويت الباردة تعتبر من أفضل الحلويات اللذيذة ويمكن تجهيزها في وقت قصير حوالي عشرة دقائق فقط بواسطة خطوات سهلة، ولا يستخدم في الوصفة بيض، ولا يتم تسويتها في الفرن، حيث تحتوي كيكة البسكويت الباردة على عدة طبقات من البسكويت تذوب في الفم ويمكن تجهيزها بطرق عديدة، عند تحضريها في المنول لن تشترى الحلوى من المحلات بعد ذلك لأنها سهلة التحضير شهية المذاق ويحبها الكبار والصغار. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة تضم الوصفة محتويات سهلة تتمثل في الآتي: ربع كيلو من البسكويت السادة.

كيلو من الحليب.

كوب من حبيبات السكر.

أربعة معالق من النشا.

ظرف من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق من جوز الهند. خطوات تجهيز كيكة البسكويت بدون تسوية خطوات تجهيز كيكة البسكويت بدون تسوية خطوات الوصفة تسير على النحو التالي: نقوم بوضع طبقة من البسكويت في القالب بصورة متساوية.

نضيف على الحليب السكر والنشا بالإضافة إلى الفانيليا ونخلطهم جيداً.

ثم نضعهم على النار نستمر في التقليب حتى يكون القوام كريمي

نضع جزء من الخليط على البسكويت وبعد ذلك نضع طبقة من البسكويت.

نضيف ملعقة على الكاكاو على الجزء الباقي من الخليط ونقلبهم.

نضع جميع الخليط على البسكويت.

تقوم بوضع جوز الهند على الخليط في القالب للتزيين.

نترك الوصفة لمدة لا تقل عن ستون دقيقة في الثلاجة. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت محتويات الوصفة في الفرن عدد اثنان كوب من البسكويت السادة المطحون.

ثمانين جرام من حبيبات السكر.

ثمانين جرام من الحليب.

ظرف من الفانيلا.

ثلاثة بيضات

ملعقة من البيكينج بودر خطوات تجهيز كيكة البسكويت نمزج البيض ومقدار السكر بالإضافة إلى ظرف الفانيلا والبيكنج بودر.

نضيف البسكويت المطحون على الخليط ثم يتم صبها في قالب مناسب.

ونضع الكيكة في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة، حتى تنضج تماماً.

من الممكن أن نضع الكريمة للتزيين على الكيك ثم بعد ذلك نتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

أيضاً يمكن وضع طبقة من الشيكولاته المذابة وعليها طبقة من الكريمة البيضاء أو كريمة الشيكولاته والقليل من البسكويت المطحون. خطوات تجهيز كيكة البسكويت الوسوم

كيكة البسكويت الباردة تعتبر من أفضل الحلويات اللذيذة ويمكن تجهيزها في وقت قصير حوالي عشرة دقائق فقط بواسطة خطوات سهلة، ولا يستخدم في الوصفة بيض، ولا يتم تسويتها في الفرن، حيث تحتوي كيكة البسكويت الباردة على عدة طبقات من البسكويت تذوب في الفم ويمكن تجهيزها بطرق عديدة، عند تحضريها في المنول لن تشترى الحلوى من المحلات بعد ذلك لأنها سهلة التحضير شهية المذاق ويحبها الكبار والصغار. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة تضم الوصفة محتويات سهلة تتمثل في الآتي: ربع كيلو من البسكويت السادة.

كيلو من الحليب.

كوب من حبيبات السكر.

أربعة معالق من النشا.

ظرف من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق من جوز الهند. خطوات تجهيز كيكة البسكويت بدون تسوية خطوات تجهيز كيكة البسكويت بدون تسوية خطوات الوصفة تسير على النحو التالي: نقوم بوضع طبقة من البسكويت في القالب بصورة متساوية.

نضيف على الحليب السكر والنشا بالإضافة إلى الفانيليا ونخلطهم جيداً.

ثم نضعهم على النار نستمر في التقليب حتى يكون القوام كريمي

نضع جزء من الخليط على البسكويت وبعد ذلك نضع طبقة من البسكويت.

نضيف ملعقة على الكاكاو على الجزء الباقي من الخليط ونقلبهم.

نضع جميع الخليط على البسكويت.

تقوم بوضع جوز الهند على الخليط في القالب للتزيين.

نترك الوصفة لمدة لا تقل عن ستون دقيقة في الثلاجة. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت محتويات الوصفة في الفرن عدد اثنان كوب من البسكويت السادة المطحون.

ثمانين جرام من حبيبات السكر.

ثمانين جرام من الحليب.

ظرف من الفانيلا.

ثلاثة بيضات

ملعقة من البيكينج بودر خطوات تجهيز كيكة البسكويت نمزج البيض ومقدار السكر بالإضافة إلى ظرف الفانيلا والبيكنج بودر.

نضيف البسكويت المطحون على الخليط ثم يتم صبها في قالب مناسب.

ونضع الكيكة في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة، حتى تنضج تماماً.

من الممكن أن نضع الكريمة للتزيين على الكيك ثم بعد ذلك نتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

أيضاً يمكن وضع طبقة من الشيكولاته المذابة وعليها طبقة من الكريمة البيضاء أو كريمة الشيكولاته والقليل من البسكويت المطحون. خطوات تجهيز كيكة البسكويت

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