طريقة عمل كريم ماء الخيار لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت

كريم ماء الخيار ، من أفضل الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة، فهو يفتح لون البشرة ويعملعلي ترطيبها كذلك، كما يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفر في أغلب المنازل، كما أن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، وهو لا يحتوي علي أية مواد كيميائية أو مواد حافظة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال من موقع ثقفني على طريقة عمل كريم ماء الخيار لتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية المميزة والفعالة للعناية بالبشرة والوجه مثل صابونة الأرز لتصفية البشرة وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وصابونة العسل الأبيض الطبيعي المفيد لصحة البشرة، وكذلك صابونة الخيار لترطيب الوجه والمفيد جدا للبشرة الجافة، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية والفعالة للعناية بالبشرة.

مكونات كريم ماء الخيار

يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

ملعقة صغيرة من من جل الصبار.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت اللوز.

ثلاث ثمرات خيار متوسطي الحجم.

كوب إلا ربع من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم ماء الخيار لتفتيح البشرة ومكوناته كالتالي: